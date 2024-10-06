30.09.24

Огляд ноутбука ASUS Vivobook S 15 із процесором Qualcomm: перспективний?

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ASUS Vivobook S 15 S5507QA

Шасі ноутбуків ASUS Vivobook вийшло настільки вдалим, що з ним можна зустріти моделі різного рівня. Не дивно, що Вівобук став і платформою для обкатки процесорів від виробника мобільних чіпів – компанії Qualcomm.