Покупці Acer Chromebook Plus безкоштовно отримають Gemini AI Premium і 2 ТБ на Google Drive на 1 рік06.10.24
Компанія Acer анонсувала акційну пропозицію для нових користувачів Chromebook Plus. В рамках акції власники нових пристроїв отримують річний ІІ-абонемент Google Gemini Advanced та 2 ТБ дискового простору у Google Drive. Пропозиція дозволить заощадити близько 10900 гривень та діє до 31 січня 2025 року.
Користувачі зможуть скористатися можливостями штучного інтелекту Google, такими як інструмент редагування фотографій Magic Editor та функціями роботи з текстом.
Acer пропонує широкий вибір моделей Chromebook Plus для різних потреб, включаючи пристрої з діагоналями екранів 14 та 15,6 дюймів. Вони оснащені процесорами AMD Ryzen або Intel Core i7 13 покоління, до 16 ГБ оперативної пам’яті та сховищем до 512 ГБ. Пристрої мають міцну конструкцію, що відповідає військовим стандартам, підтримує Google Play і забезпечує автономність до 10 годин.
Огляд Acer Chromebook Plus вже можна прочитати у нас на сайті.
- Acer Chromebook Plus 514 “з Google AI” CB514-4H (NX.KUZEU.001) – 19 999 грн
- Acer Chromebook Plus 514 “з Google AI” CB514-4HT (NX.KV1EU.001) – 20 999 грн
- Acer Chromebook Plus 515 “з Google AI” CB515-2H (NX.KNUEU.001) – 20 999 грн
- Acer Chromebook Plus 514 “з Google AI” CB514-3HT (NX.KP9EU.002) – 20 999 грн
- Acer Chromebook Plus 514 “з Google AI” CB514-4HT (NX.KV1EU.001) – 20 999 грн
- Acer Chromebook Plus 514 “з Google AI” CB514-3H (NX.KP4EU.001) – 21 699 грн
- Acer Chromebook Plus 515 “з Google AI” CB515-2H (NX.KNUEU.002) – 22 399 грн
- Acer Chromebook Plus 514 “з Google AI” CB514-3HT (NX.KP9EU.001) – 23 399 грн
- Acer Chromebook Plus 515 “з Google AI” CB515-2HT (NX.KNYEU.001) – 23 399 грн
- Acer Chromebook Plus 514 “з Google AI” CB514-3H (NX.KP4EU. 002) – 23 999 грн
- Acer Chromebook Plus 515 “з Google AI” CB515-2HT (NX.KNYEU.002) – 23 899 грн
- Acer Chromebook Plus 515 “з Google AI” CB515-2H (NX.KNUEU.003) – 26 199 грн
- Acer Chromebook Plus 515 “з Google AI” CB515-2H (NX.KNUEU.005) – 29 399 грн
- Acer Chromebook Plus Spin 514 “з Google AI” CP514-4HN (NX.KYQEU.001) – 29 999 грн
- Acer Chromebook Plus Spin 514 “з Google AI” CP514-4HN (NX.KYQEU.002) – 35 499 грн
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