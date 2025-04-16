Asus ROG Strix SCAR 2025 — представлены первые в Украине игровые ноутбуки с GeForce RTX 5090

Компания Asus первой среди производителей игровых ноутбуков начала продажи в Украине моделей, оснащённых видеокартами NVIDIA RTX5080 и RTX5090, а также новыми процессорами Intel Core Ultra 9 275HX. В линейке представлены четыре устройства серии ROG Strix SCAR с диагоналями дисплеев 16 и 18 дюймов.

Впервые в моделях серии ROG Strix 18 используется дисплей с технологией AniMe Vision — ранее такие панели были доступны только в линейке Zephyrus. Верхняя крышка ноутбука оснащена матрицей из 810 светодиодов, расположенных под 9152 отверстиями, что позволяет отображать анимацию. Экраны выполнены на базе матриц ROG Nebula HDR с Mini LED подсветкой, поддерживающей 2000 зон локального затемнения. Яркость достигает 1200 кд/м², а полное покрытие цветового пространства DCI-P3 обеспечивает высокую точность цветопередачи. Производитель также обращает внимание на двухслойную ACR-плёнку, уменьшающую блики и повышающую контрастность изображения более чем в четыре раза. Экран поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, а частота обновления составляет 240 Гц.

Обновлённый корпус предлагает упрощённый доступ к оперативной памяти, накопителям и системе охлаждения — разборка не требует использования инструментов. Эта особенность получила название «идеальный пит-стоп». Слоты под SSD теперь оснащены механизмом Q-Latch, который упрощает установку и замену накопителей. Также изменилась система подсветки — теперь RGB-освещение охватывает всю нижнюю часть корпуса, формируя сплошной световой контур. Размер сенсорной панели увеличен на 36% по сравнению с предыдущими поколениями.

Система охлаждения тоже подверглась переработке. В конструкции применяются три вентилятора, многослойный радиатор, термоинтерфейс на основе жидкого металла от Thermal Grizzly, а также новая схема размещения вентиляционных отверстий.

Устройства поддерживают новейшие стандарты подключения, включая Wi-Fi 7 и проводную сеть с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. В наличии также два порта Thunderbolt 5 (USB Type-C), Full HD веб-камера с инфракрасным сенсором и поддержкой Windows Hello.

Наиболее производительные модели, обозначенные индексом G, приближаются по стоимости к отметке в 200 тысяч гривен, а в отдельных случаях и превышают её. Так, конфигурация ROG Strix SCAR 18 (G835) с RTX5080, 32 ГБ оперативной памяти и терабайтным SSD оценена в 190 тысяч гривен. Версия с RTX5090, 64 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 4 ТБ уже стоит 284 тысячи гривен.