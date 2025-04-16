Asus ROG Strix SCAR 2025 – представлені перші в Україні ігрові ноутбуки з GeForce RTX 509016.04.25
Компанія Asus першою серед виробників ігрових ноутбуків розпочала продаж в Україні моделей, оснащених відеокартами NVIDIA RTX5080 та RTX5090, а також новими процесорами Intel Core Ultra 9 275HX. У лінійці представлені чотири пристрої серії ROG Strix SCAR з діагоналями дисплеїв 16 та 18 дюймів.
Вперше у моделях серії ROG Strix 18 використовується дисплей з технологією AniMe Vision – раніше такі панелі були доступні лише в лінійці Zephyrus. Верхня кришка ноутбука оснащена матрицею із 810 світлодіодів, розташованих під 9152 отворами, що дозволяє відображати анімацію. Екрани виконані на базі матриць ROG Nebula HDR з Mini LED підсвічуванням, що підтримує 2000 зон локального затемнення. Яскравість досягає 1200 кд/м², а повне покриття колірного простору DCI-P3 забезпечує високу точність передачі кольору. Виробник також звертає увагу на двошарову ACR-плівку, що зменшує відблиски та підвищує контрастність зображення більш ніж у чотири рази. Екран підтримує технологію NVIDIA G-SYNC, а частота оновлення складає 240 Гц.
Оновлений корпус пропонує спрощений доступ до оперативної пам’яті, накопичувачів та системи охолодження – розбирання не потребує використання інструментів. Ця особливість одержала назву «ідеальний піт-стоп». Слоти під SSD тепер оснащені механізмом Q-Latch, який спрощує встановлення та заміну накопичувачів. Також змінилася система підсвічування – тепер RGB-освітлення охоплює всю нижню частину корпусу, формуючи суцільний світловий контур. Розмір сенсорної панелі збільшено на 36% порівняно з попередніми поколіннями.
Система охолодження теж зазнала переробки. У конструкції застосовуються три вентилятори, багатошаровий радіатор, термоінтерфейс на основі рідкого металу від Thermal Grizzly, а також нова схема розміщення вентиляційних отворів.
Пристрої підтримують новітні стандарти підключення, включаючи Wi-Fi 7 та дротову мережу з пропускною здатністю до 2,5 Гбіт/с. В наявності також два порти Thunderbolt 5 (USB Type-C), Full HD веб-камера з інфрачервоним сенсором та підтримкою Windows Hello.
Найбільш продуктивні моделі, позначені індексом G, наближаються за вартістю до позначки 200 тисяч гривень, а в окремих випадках і перевищують її. Так, конфігурація ROG Strix SCAR 18 (G835) з RTX5080, 32 ГБ оперативної пам’яті та терабайтним SSD оцінена у 190 тисяч гривень. Версія з RTX5090, 64 ГБ ОЗУ та сховищем об’ємом 4 ТБ вже коштує 284 тисячі гривень.
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