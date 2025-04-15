Процессоры AMD Ryzen 8000HX для топовых игровых ноутбуков имеют 16 ядер и 32 потока с частотой до 5,4 ГГц

AMD анонсировала серию процессоров Ryzen 8000HX, предназначенных для топовых игровых ноутбуков. Новые чипы, созданные по 5-нм технологии, используют архитектуру Zen 4, оснащены встроенной графикой Radeon 610M на базе RDNA 2 и поддерживают стандарты DDR5 и PCIe 5.0.

В линейку, получившую название Dragon Range Refresh, вошли четыре модели. Флагманский Ryzen 9 8945HX предлагает 16 ядер и 32 потока с частотой до 5,4 ГГц и 80 МБ кэша. Аналогичные характеристики у Ryzen 9 8940HX, но его максимальная частота составляет 5,3 ГГц. Ryzen 7 8840HX получил 12 ядер, 24 потока и частоту до 5,1 ГГц при 76 МБ кэша, тогда как Ryzen 7 8745HX оснащён восемью ядрами и 40 МБ кэша с тем же максимальным показателем частоты.

Уровень энергопотребления всех новинок варьируется от 45 до 75 Вт в зависимости от модели. Когда именно появятся ноутбуки на базе Ryzen 8000HX, AMD пока не уточнила.

Компания AMD провела в Японии мероприятие, приуроченное к выходу первых видеокарт RDNA 4-го поколения. Среди приглашенных были местные блогеры и представители партнеров по выпуску графических карт, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor и Sapphire.

После основной презентации состоялся круглый стол, на котором представители AMD Саки Сузуки и Йошиаки Сато ответили на вопросы о наличии видеокарт Radeon RX 9070 (XT) на рынке. Присутствующих интересовало, с чем связан их дефицит и когда можно ожидать расширения поставок.

По словам представителей компании, столь высокий спрос оказался неожиданным, что вызвало оживленную реакцию аудитории. Йошиаки Сато отметил, что в Японии рыночная доля AMD достигла 45%, вероятно, речь идет о продажах GPU нового поколения. В шутку он добавил, что компания ставит цель увеличить этот показатель до 70%.

AMD продолжает подчеркивать, что Radeon RX 9070 XT превосходит GeForce RTX 5070 Ti по соотношению цены и производительности на 23%. Однако в реальности эти видеокарты уже не продаются по рекомендованной цене (MSRP) – их стоимость выше как у крупных ритейлеров, так и в официальных магазинах партнеров AMD.