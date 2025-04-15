Процесори AMD Ryzen 8000HX для топових ігрових ноутбуків мають 16 ядер та 32 потоки з частотою до 5,4 ГГц

AMD анонсувала серію процесорів Ryzen 8000HX, призначених для топових ігрових ноутбуків. Нові чіпи, створені за 5-нм технологією, використовують архітектуру Zen 4, оснащені вбудованою графікою Radeon 610M на базі RDNA 2 та підтримують стандарти DDR5 та PCIe 5.0.

До лінійки, що отримала назву Dragon Range Refresh, увійшли чотири моделі. Флагманський Ryzen 9 8945HX пропонує 16 ядер та 32 потоки з частотою до 5,4 ГГц та 80 МБ кешу. Аналогічні характеристики Ryzen 9 8940HX, але його максимальна частота становить 5,3 ГГц. Ryzen 7 8840HX отримав 12 ядер, 24 потоки та частоту до 5,1 ГГц при 76 МБ кешу, тоді як Ryzen 7 8745HX оснащений вісьмома ядрами та 40 МБ кешу з тим же максимальним показником частоти.

Рівень енергоспоживання всіх новинок варіюється від 45 до 75 Вт, залежно від моделі. Коли саме з’являться ноутбуки на базі Ryzen 8000HX, AMD поки що не уточнила.

Компанія AMD провела в Японії захід, приурочений до виходу перших відеокарт RDNA 4-го покоління.

Після основної презентації відбувся круглий стіл, на якому представники AMD Сакі Сузукі та Йошіакі Сато відповіли на питання про наявність відеокарт Radeon RX 9070 (XT) на ринку.

За словами представників компанії, такий високий попит виявився несподіваним, що викликало жваву реакцію аудиторії Йошіакі Сато.

AMD продовжує підкреслювати, що Radeon RX 9070 XT перевершує GeForce RTX 5070 Ti за співвідношенням ціни та продуктивності на 23%. Однак насправді ці відеокарти вже не продаються за рекомендованою ціною (MSRP) – їх вартість вища як у великих рітейлерів, так і у великих рітейлерів.