Процесори AMD Ryzen 8000HX для топових ігрових ноутбуків мають 16 ядер та 32 потоки з частотою до 5,4 ГГц15.04.25
AMD анонсувала серію процесорів Ryzen 8000HX, призначених для топових ігрових ноутбуків. Нові чіпи, створені за 5-нм технологією, використовують архітектуру Zen 4, оснащені вбудованою графікою Radeon 610M на базі RDNA 2 та підтримують стандарти DDR5 та PCIe 5.0.
До лінійки, що отримала назву Dragon Range Refresh, увійшли чотири моделі. Флагманський Ryzen 9 8945HX пропонує 16 ядер та 32 потоки з частотою до 5,4 ГГц та 80 МБ кешу. Аналогічні характеристики Ryzen 9 8940HX, але його максимальна частота становить 5,3 ГГц. Ryzen 7 8840HX отримав 12 ядер, 24 потоки та частоту до 5,1 ГГц при 76 МБ кешу, тоді як Ryzen 7 8745HX оснащений вісьмома ядрами та 40 МБ кешу з тим же максимальним показником частоти.
Рівень енергоспоживання всіх новинок варіюється від 45 до 75 Вт, залежно від моделі. Коли саме з’являться ноутбуки на базі Ryzen 8000HX, AMD поки що не уточнила.
Компанія AMD провела в Японії захід, приурочений до виходу перших відеокарт RDNA 4-го покоління.
Після основної презентації відбувся круглий стіл, на якому представники AMD Сакі Сузукі та Йошіакі Сато відповіли на питання про наявність відеокарт Radeon RX 9070 (XT) на ринку.
За словами представників компанії, такий високий попит виявився несподіваним, що викликало жваву реакцію аудиторії Йошіакі Сато.
AMD продовжує підкреслювати, що Radeon RX 9070 XT перевершує GeForce RTX 5070 Ti за співвідношенням ціни та продуктивності на 23%. Однак насправді ці відеокарти вже не продаються за рекомендованою ціною (MSRP) – їх вартість вища як у великих рітейлерів, так і у великих рітейлерів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Процесори AMD Ryzen 8000HX для топових ігрових ноутбуків мають 16 ядер та 32 потоки з частотою до 5,4 ГГц AMD відеокарта ноутбук
AMD анонсувала серію процесорів Ryzen 8000HX, призначених для топових ігрових ноутбуків
Sony представила нову лінійку телевізорів Bravia на 2025 рік Sony телевізор
Sony анонсувала нову лінійку телевізорів Bravia, яка надійде у продаж у 2025 році. У серію увійшли три моделі: Bravia 2 II, Bravia 5 та Bravia 8 II.
Процесори AMD Ryzen 8000HX для топових ігрових ноутбуків мають 16 ядер та 32 потоки з частотою до 5,4 ГГц
Sony представила нову лінійку телевізорів Bravia на 2025 рік
Податкова України планує стягувати податок з кожного продажу через OLX, Rozetka та Prom
MediaTek Dimensity 9400+ – короткочасно подвоює FPS та покращує енергоефективність на 40 %
NASA розробляє дрон Mars Chopper для дослідження Марса
Звук запуску Windows 95 та ігри Minecraft додали до Національного реєстру звукозапису
Bang & Olufsen випустила колонки у корпусі з каменю
Нові електрокари BYD EV заряджаються повністю за півгодини
Kawasaki представила концепт робо-коня Corleo
На екранах кулерів Corsair тепер можна запускати відео з YouTube
ViewSonic M1 Max – портативний Full HD-проектор з Google TV та акустикою Harman Kardon
Google Ironwood – новий чіп компанії для операцій штучного інтелекту
Навушники OpenEarable 2.0 можуть знімати медичні показники організму