Sony представила новую линейку телевизоров Bravia на 2025 год

Sony анонсировала новую линейку телевизоров Bravia, которая поступит в продажу в 2025 году. В серию вошли три модели: Bravia 2 II, Bravia 5 и Bravia 8 II.

В зависимости от выбранной диагонали стоимость телевизоров варьируется от $700 до $6500. Каждая модель ориентирована на разные категории пользователей и предлагает собственные особенности.

Флагманская модель Bravia 8 II получила панель QD-OLED производства Samsung. По сравнению с предыдущим флагманом новинка обеспечивает на 25% большую яркость и превосходит модель Bravia 8 с WRGB OLED по этому показателю на 150%. Телевизор поддерживает технологии Dolby Vision, HDR10 и HLG, а также оснащен встроенной акустической системой с поддержкой Dolby Atmos. Модель представлена в двух вариантах: 55-дюймовый телевизор оценили в $3500, а 65-дюймовый — в $4000.

Bravia 5 заняла место в среднем сегменте. Она оснащена экраном с подсветкой Mini-LED и предлагается в диагоналях от 55 до 98 дюймов. По сравнению с предыдущими поколениями модель получила в шесть раз больше зон локального затемнения, что должно положительно сказаться на контрастности и общей картинке. Стоимость Bravia 5 стартует от $1700 и достигает $6500 за самую крупную 98-дюймовую версию.

Модель Bravia 2 II стала самым доступным предложением в линейке. Она оснащена LED-экраном и поддерживает функции ALLM и VRR, что будет интересно геймерам. Телевизоры выпускаются с диагональю от 43 до 77 дюймов. Стоимость 55-дюймового варианта составляет $700, 65-дюймового — $800, а 75-дюймового — $1100.

Все новинки работают на платформе Google TV и поддерживают современные стандарты качества изображения и звука, включая Dolby Vision и Dolby Atmos.

Точные даты начала продаж в Sony пока не назвали, но ожидается, что телевизоры появятся на рынке во второй половине 2025 года.

Кроме того новые ТВ Sony Bravia 8 II работает на платформе Google TV, обеспечивая доступ к популярным приложениям и поддержку Google Cast и Apple AirPlay 2.

В телевизоре предусмотрена камера Bravia Cam, которая позволяет управлять устройством жестами и автоматически настраивает изображение и звук в зависимости от положения пользователя.

Экран QD-OLED отличается на 50% большей яркостью по сравнению с предыдущими моделями, что делает его подходящим как для просмотра фильмов, так и для игр на PlayStation 5. В игровом режиме телевизор автоматически активирует поддержку HDR.

Модель Bravia 8 II оснащена поддержкой Dolby Vision HDR и портом HDMI 2.1, что позволяет запускать игры в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду.

Акустическая система Acoustic Surface Audio+ использует вибрации панели для передачи звука, а технология Voice Zoom 3 на базе искусственного интеллекта регулирует громкость диалогов в зависимости от окружающей обстановки.

Телевизор будет доступен в версиях с диагоналями 55 и 65 дюймов. Начальная цена модели составляет $2500.