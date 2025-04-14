Sony представила нову лінійку телевізорів Bravia на 2025 рік

Sony анонсувала нову лінійку телевізорів Bravia, яка надійде у продаж у 2025 році. У серію увійшли три моделі: Bravia 2 II, Bravia 5 та Bravia 8 II.

Залежно від вибраної діагоналі вартість телевізорів варіюється від $700 до $6500. Кожна модель орієнтована різні категорії користувачів і пропонує власні особливості.

Флагманська модель Bravia 8 II отримала панель QD-OLED виробництва Samsung. Порівняно з попереднім флагманом новинка забезпечує на 25% більшу яскравість і перевершує модель Bravia 8 із WRGB OLED за цим показником на 150%. ТБ підтримує технології Dolby Vision, HDR10 і HLG, а також оснащений вбудованою акустичною системою з підтримкою Dolby Atmos. Модель представлена ​​у двох варіантах: 55-дюймовий телевізор оцінили у $3500, а 65-дюймовий – у $4000.

Bravia 5 зайняла місце у середньому сегменті. Вона оснащена екраном з підсвічуванням Mini-LED та пропонується в діагоналях від 55 до 98 дюймів. Порівняно з попередніми поколіннями модель отримала в шість разів більше зон локального затемнення, що має позитивно позначитися на контрастності та загальній картинці. Вартість Bravia 5 стартує від $1700 і досягає $6500 за найбільшу 98-дюймову версію.

Модель Bravia 2 II стала найдоступнішою пропозицією у лінійці. Вона оснащена LED-екраном та підтримує функції ALLM та VRR, що буде цікаво геймерам. ТБ випускаються з діагоналлю від 43 до 77 дюймів. Вартість 55-дюймового варіанта становить $700, 65-дюймового – $800, а 75-дюймового – $1100.

Всі новинки працюють на платформі Google TV та підтримують сучасні стандарти якості зображення та звуку, включаючи Dolby Vision та Dolby Atmos.

Точних дат початку продажу в Sony поки не назвали, але очікується, що телевізори з’являться на ринку в другій половині 2025 року.

Крім того, нові ТВ Sony Bravia 8 II працює на платформі Google TV, забезпечуючи доступ до популярних програм і підтримку Google Cast і Apple AirPlay 2.

У телевізорі передбачена камера Bravia Cam, яка дозволяє керувати пристроєм жестами та автоматично налаштовує зображення та звук залежно від положення користувача.

Екран QD-OLED відрізняється на 50% більшою яскравістю в порівнянні з попередніми моделями, що робить його відповідним як для перегляду фільмів, так і для ігор на PlayStation 5. В ігровому режимі телевізор автоматично активує HDR-підтримку.

Модель Bravia 8 II оснащена підтримкою Dolby Vision HDR та портом HDMI 2.1, що дозволяє запускати ігри в роздільній здатності 4K при 120 кадрах на секунду.

Акустична система Acoustic Surface Audio+ використовує вібрації панелі передачі звуку, а технологія Voice Zoom 3 на базі штучного інтелекту регулює гучність діалогів залежно від навколишнього оточення.

ТБ буде доступний у версіях з діагоналями 55 і 65 дюймів. Початкова ціна моделі складає $2500.