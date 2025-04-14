Sony представила нову лінійку телевізорів Bravia на 2025 рік14.04.25
Sony анонсувала нову лінійку телевізорів Bravia, яка надійде у продаж у 2025 році. У серію увійшли три моделі: Bravia 2 II, Bravia 5 та Bravia 8 II.
Залежно від вибраної діагоналі вартість телевізорів варіюється від $700 до $6500. Кожна модель орієнтована різні категорії користувачів і пропонує власні особливості.
Флагманська модель Bravia 8 II отримала панель QD-OLED виробництва Samsung. Порівняно з попереднім флагманом новинка забезпечує на 25% більшу яскравість і перевершує модель Bravia 8 із WRGB OLED за цим показником на 150%. ТБ підтримує технології Dolby Vision, HDR10 і HLG, а також оснащений вбудованою акустичною системою з підтримкою Dolby Atmos. Модель представлена у двох варіантах: 55-дюймовий телевізор оцінили у $3500, а 65-дюймовий – у $4000.
Bravia 5 зайняла місце у середньому сегменті. Вона оснащена екраном з підсвічуванням Mini-LED та пропонується в діагоналях від 55 до 98 дюймів. Порівняно з попередніми поколіннями модель отримала в шість разів більше зон локального затемнення, що має позитивно позначитися на контрастності та загальній картинці. Вартість Bravia 5 стартує від $1700 і досягає $6500 за найбільшу 98-дюймову версію.
Модель Bravia 2 II стала найдоступнішою пропозицією у лінійці. Вона оснащена LED-екраном та підтримує функції ALLM та VRR, що буде цікаво геймерам. ТБ випускаються з діагоналлю від 43 до 77 дюймів. Вартість 55-дюймового варіанта становить $700, 65-дюймового – $800, а 75-дюймового – $1100.
Всі новинки працюють на платформі Google TV та підтримують сучасні стандарти якості зображення та звуку, включаючи Dolby Vision та Dolby Atmos.
Точних дат початку продажу в Sony поки не назвали, але очікується, що телевізори з’являться на ринку в другій половині 2025 року.
Крім того, нові ТВ Sony Bravia 8 II працює на платформі Google TV, забезпечуючи доступ до популярних програм і підтримку Google Cast і Apple AirPlay 2.
У телевізорі передбачена камера Bravia Cam, яка дозволяє керувати пристроєм жестами та автоматично налаштовує зображення та звук залежно від положення користувача.
Екран QD-OLED відрізняється на 50% більшою яскравістю в порівнянні з попередніми моделями, що робить його відповідним як для перегляду фільмів, так і для ігор на PlayStation 5. В ігровому режимі телевізор автоматично активує HDR-підтримку.
Модель Bravia 8 II оснащена підтримкою Dolby Vision HDR та портом HDMI 2.1, що дозволяє запускати ігри в роздільній здатності 4K при 120 кадрах на секунду.
Акустична система Acoustic Surface Audio+ використовує вібрації панелі передачі звуку, а технологія Voice Zoom 3 на базі штучного інтелекту регулює гучність діалогів залежно від навколишнього оточення.
ТБ буде доступний у версіях з діагоналями 55 і 65 дюймів. Початкова ціна моделі складає $2500.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Sony представила нову лінійку телевізорів Bravia на 2025 рік Sony телевізор
Sony анонсувала нову лінійку телевізорів Bravia, яка надійде у продаж у 2025 році. У серію увійшли три моделі: Bravia 2 II, Bravia 5 та Bravia 8 II.
Податкова України планує стягувати податок з кожного продажу через OLX, Rozetka та Prom закон події в Україні
Податкова Україна має намір контролювати продаж громадян через інтернет та штрафувати тих, хто не сплачує податки з подібних доходів
Sony представила нову лінійку телевізорів Bravia на 2025 рік
Податкова України планує стягувати податок з кожного продажу через OLX, Rozetka та Prom
MediaTek Dimensity 9400+ – короткочасно подвоює FPS та покращує енергоефективність на 40 %
WordPress випустила AI Site Builder – конструювання сайтів за допомогою текстових запитів
NASA розробляє дрон Mars Chopper для дослідження Марса
Звук запуску Windows 95 та ігри Minecraft додали до Національного реєстру звукозапису
Bang & Olufsen випустила колонки у корпусі з каменю
Нові електрокари BYD EV заряджаються повністю за півгодини
Kawasaki представила концепт робо-коня Corleo
На екранах кулерів Corsair тепер можна запускати відео з YouTube
ViewSonic M1 Max – портативний Full HD-проектор з Google TV та акустикою Harman Kardon
Google Ironwood – новий чіп компанії для операцій штучного інтелекту
Навушники OpenEarable 2.0 можуть знімати медичні показники організму