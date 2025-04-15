Беспроводная мышь ESR MagMouse оснащена магнитным креплением Apple MagMouse15.04.25
Компания ESR представила новую компактную компьютерную мышь MagMouse, ориентированную на пользователей, которые часто работают в дороге.
Модель получила магнитное крепление к ноутбуку через док-станцию HaloLock. Благодаря такому решению мышь остаётся на месте при перемещении и защищена от повреждений.
MagMouse подключается к устройствам через Bluetooth 5.0 или USB-адаптер с частотой 2,4 ГГц. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 160 часов автономной работы, а полная зарядка занимает около 45 минут благодаря выдвижному кабелю.
По заявлению ESR, кнопки устройства работают на 90% тише стандартных решений, а колесо прокрутки поддерживает функцию наклона. Пользователю доступны шесть режимов чувствительности.
Продажи MagMouse начнутся 28 апреля на Kickstarter. При оформлении предзаказа ESR предлагает скидку в размере $8.
Baseus представила устройство EnerGeek MiFi, которое объединяет функции внешнего аккумулятора и мобильной точки доступа. Этот гаджет предназначен для зарядки устройств и обеспечения интернета в движении, предлагая универсальное решение для активных пользователей.
Baseus EnerGeek MiFi оснащен аккумулятором емкостью 20 000 мАч и поддерживает зарядку с мощностью до 67 Вт. Благодаря одному порту Type-A и двум портам Type-C, устройство может одновременно заряжать до трех гаджетов, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Сам Power Bank заряжается через порт Type-C с мощностью до 65 Вт. Встроенный кабель Type-C выполняет роль ремешка, упрощая его переноску.
Главное отличие EnerGeek MiFi — встроенная eSIM, обеспечивающая доступ к 4G сетям в более чем 100 странах. Гаджет поддерживает до 10 одновременных подключений через Bluetooth или Wi-Fi в диапазонах 2.4GHz и 5GHz. Работая по стандартам WLAN 802.11 b/g/n/ax, он гарантирует стабильный доступ в интернет.
Компактный алюминиевый корпус (размеры 15,6 x 5,5 x 5 см) не только делает устройство прочным, но и эффективно отводит тепло. EnerGeek MiFi станет доступен для покупки в апреле 2025 года по цене $89, предоставляя пользователям удобство в путешествиях или при интенсивной работе с гаджетами.
Кроме EnerGeek MiFi, Baseus представила на выставке другие новинки, включая зарядное устройство Baseus Nomos P2 MagSafe на 10 000 мАч с поддержкой 45 Вт быстрой зарядки и модель Baseus Amblight с емкостью 30 000 мАч и мощностью 65 Вт. Эти устройства уже доступны на Amazon.
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Беспроводная мышь ESR MagMouse оснащена магнитным креплением Apple MagMouse мышка
Компания ESR представила новую компактную компьютерную мышь MagMouse, ориентированную на пользователей, которые часто работают в дороге.
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