Бездротова миша ESR MagMouse оснащена магнітним кріпленням Apple MagMouse15.04.25
Компанія ESR представила нову компактну комп’ютерну мишу MagMouse, орієнтовану на користувачів, які часто працюють у дорозі.
Модель отримала магнітне кріплення до ноутбука через док-станцію HaloLock. Завдяки такому рішенню миша залишається на місці при переміщенні та захищена від пошкоджень.
MagMouse підключається до пристроїв через Bluetooth 5.0 або USB-адаптер із частотою 2,4 ГГц. Вбудований акумулятор забезпечує до 160 годин автономної роботи, а повне заряджання займає близько 45 хвилин завдяки висувному кабелю.
За заявою ESR, кнопки пристрою працюють на 90% тихіше за стандартні рішення, а колесо прокручування підтримує функцію нахилу. Користувачеві доступні шість режимів чутливості.
Продаж MagMouse розпочнеться 28 квітня на Kickstarter. При оформленні замовлення ESR пропонує знижку в розмірі $8.
Baseus представила пристрій EnerGeek MiFi, який поєднує функції зовнішнього акумулятора та мобільної точки доступу. Цей гаджет призначений для заряджання пристроїв та забезпечення інтернету у русі, пропонуючи універсальне рішення для активних користувачів.
Baseus EnerGeek MiFi оснащений акумулятором ємністю 20 000 мАг та підтримує зарядку з потужністю до 67 Вт. Завдяки одному порту Type-A та двом портам Type-C, пристрій може одночасно заряджати до трьох гаджетів, включаючи ноутбуки, смартфони та планшети. Сам Power Bank заряджається через порт Type-C із потужністю до 65 Вт. Вбудований кабель Type-C виконує роль ремінця, спрощуючи його перенесення.
Головна відмінність EnerGeek MiFi – вбудована eSIM, що забезпечує доступ до 4G мереж у більш ніж 100 країнах. Гаджет підтримує до 10 одночасних підключень через Bluetooth чи Wi-Fi у діапазонах 2.4GHz та 5GHz. Працюючи за стандартами WLAN 802.11 b/g/n/ax, він гарантує стабільний доступ до Інтернету.
Компактний алюмінієвий корпус (розміри 15,6 x 5,5 x 5 см) робить не тільки пристрій міцним, але й ефективно відводить тепло. EnerGeek MiFi стане доступним для покупки в квітні 2025 року за ціною $89, надаючи користувачам зручність у подорожах або інтенсивній роботі з гаджетами.
Крім EnerGeek MiFi, Baseus представила на виставці інші новинки, включаючи зарядний пристрій Baseus Nomos P2 MagSafe на 10 000 мАг з підтримкою 45 Вт швидкої зарядки та модель Baseus Amblight з ємністю 30 000 мАг та потужністю 65 Вт. Ці пристрої вже доступні на Amazon.
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Бездротова миша ESR MagMouse оснащена магнітним кріпленням Apple MagMouse мишка
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