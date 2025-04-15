Смарт часы Oppo Watch X2 Mini имеют поддержку eSIM и автономность до 7 дней15.04.25
Компания Oppo представила на китайском рынке новые смарт-часы Watch X2 Mini, которые дебютировали одновременно с серией смартфонов Find X8.
Новинка оснащена 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 × 466 пикселей и яркостью до 1000 нит, что позволяет сохранять хорошую читаемость дисплея даже при ярком солнечном свете.
Watch X2 Mini работают на процессоре Snapdragon W5 Gen 1 в сочетании с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Для режима энергосбережения предусмотрены отдельные 4 ГБ на базе RTOS. В обычном режиме часы способны работать до 2,5 дней без подзарядки, а в режиме энергосбережения — до недели. Быстрая зарядка позволяет получить сутки автономности всего за 10 минут подключения к сети, полный цикл зарядки занимает около часа.
Часы оснащены сенсорами для измерения частоты сердцебиения и уровня кислорода в крови. Также предусмотрен мониторинг стресса, фаз сна, включая REM, и риск храпа. При подключении к совместимым устройствам CGM доступен контроль уровня сахара в крови.
Для занятий спортом в Watch X2 Mini предусмотрено более 100 режимов тренировок, а для шести активностей, включая бег и плавание, предусмотрено автоматическое определение старта. Бегунам доступен специальный режим Fat Burn Run с голосовыми подсказками и рекомендациями по итогам тренировки. Функция Travel Guardian позволяет делиться своим местоположением в реальном времени и получать уведомления о состоянии здоровья.
Часы поддерживают eSIM для звонков и сообщений в WeChat без необходимости подключения к смартфону. В числе других возможностей — NFC для оплаты, доступ к электронным замкам и цифровым ключам автомобилей. Для навигации используются данные сразу пяти спутниковых систем. Защита корпуса соответствует стандартам 5ATM и IP68.
Продажи Oppo Watch X2 Mini в чёрном и серебристом цветах начнутся в Китае 16 апреля 2025 года. Базовая версия оценена в 1 799 юаней (около $250), а премиальная модель в золотом корпусе обойдётся в 2 099 юаней (около $290).
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