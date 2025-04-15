Смарт годинник Oppo Watch X2 Mini має підтримку eSIM і автономність до 7 днів15.04.25
Компанія Oppo представила на китайському ринку новий смарт-годинник Watch X2 Mini, який дебютував одночасно із серією смартфонів Find X8.
Новинка оснащена 1,32-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 466 × 466 пікселів та яскравістю до 1000 ниток, що дозволяє зберігати хорошу читаність дисплея навіть при яскравому сонячному світлі.
Watch X2 Mini працюють на процесорі Snapdragon W5 Gen 1 в поєднанні з 2 ГБ оперативної пам’яті. Для режиму енергозбереження передбачені окремі 4 ГБ на базі RTOS. підключення до мережі, повний цикл заряджання займає близько години.
Годинник оснащений сенсорами для вимірювання частоти серцебиття та рівня кисню в крові. Також передбачено моніторинг стресу, фаз сну, включаючи REM, та ризик хропіння.
Для занять спортом в Watch X2 Mini передбачено більше 100 режимів тренувань, а для шести активностей, включаючи біг і плавання, передбачено автоматичне визначення старту.
Годинник підтримує eSIM для дзвінків та повідомлень у WeChat без необхідності підключення до смартфону NFC для оплати, доступ до електронних замків та цифрових ключів автомобілів.
Продажі Oppo Watch X2 Mini в чорному і сріблястому кольорах почнуться в Китаї 16 квітня 2025 року.
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Смарт годинник Oppo Watch X2 Mini має підтримку eSIM і автономність до 7 днів Oppo смарт-годинник
Компанія Oppo представила на китайському ринку новий смарт-годинник Watch X2 Mini, який дебютував одночасно із серією смартфонів Find X8.
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