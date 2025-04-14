Китайские пошлины не коснуться американских чипов сделанных за пределами США

Торговая война между США и Китаем набирает новые обороты. После того как Дональд Трамп ввёл пошлины против всех стран мира, вызвав нестабильность на финансовых рынках, ситуация на время стабилизировалась благодаря 90-дневной паузе. Однако Китай быстро ответил зеркальными мерами, что спровоцировало очередной виток ограничений со стороны США. Сегодня американские пошлины на китайские товары могут достигать 145%, тогда как китайские ответные тарифы выросли до 125%. В этих условиях остаётся открытым вопрос: как технологическим компаниям с глобальными производственными цепочками удастся продолжить работу?

Как оказалось, Китай оставил лазейку для поставок технологической продукции. Согласно разъяснению Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности (CSIA), страной происхождения для всех интегральных схем — как упакованных, так и неупакованных — считается местоположение завода по производству пластин. Поскольку значительная часть американских компаний, таких как AMD, Nvidia и Qualcomm, изготавливает микросхемы за пределами США, например на мощностях тайваньской TSMC, они смогут продолжить поставки в Китай без уплаты новых пошлин.

В более сложном положении оказались компании, полагающиеся на собственное производство в США. В первую очередь это Intel, а также Texas Instruments, Analog Devices (ADI) и ON Semiconductor. Их продукция может попасть под действие новых тарифов. При этом даже микросхемы, упакованные в Китае, но произведённые в США, могут облагаться дополнительными налогами.

По мнению представителей CSIA, такая политика должна стимулировать развитие внутренних производственных цепочек и сократить зависимость китайской технологической отрасли от зарубежных компонентов.

Технологический сектор переживает стремительное падение капитализации на фоне растущего хаоса на мировом рынке. Новые пошлины, введенные Дональдом Трампом, вызвали серьёзные потрясения, и фондовые рынки продолжают снижаться уже вторую неделю подряд. С начала этой недели начали действовать обновленные тарифные правила США, усилившие давление на глобальную экономику. Американский президент ввел высокие пошлины на импорт практически из всех стран, временно оставив исключение только для полупроводников. Однако и в этом сегменте новые ограничения могут быть введены в ближайшие дни, что угрожает стабильности цепочек поставок для множества технологических компаний.

Особенно остро ситуация отразилась на азиатских рынках, где фиксируется крупнейшее падение с 2008 года. Существенно теряют в стоимости акции таких гигантов, как TSMC, Samsung, SK Hynix и Foxconn Technology. Одновременно давление нарастает и на американский рынок: ценные бумаги Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, AMD, Intel и других ведущих игроков продолжают дешеветь. Больше всего потерь фиксирует Nvidia — с начала года её акции обесценились более чем на 30%. У Apple зафиксировано падение капитализации примерно на 26% за год.

Эксперты предупреждают о скором росте цен на потребительскую электронику в США. Ожидается, что цена на флагманский смартфон iPhone 16 Pro Max с 1 ТБ памяти может увеличиться с 1599 до 2300 долларов. Компании уже реагируют на новые риски: Nintendo отложила начало предзаказов на консоль Switch 2, а на стабилизацию цен на видеокарты больше не рассчитывают даже самые оптимистичные прогнозы. Последствия ощутят не только покупатели в США — глобальные рынки также столкнутся с неприятными изменениями.

На фоне обострения кризиса под давлением оказался и рынок криптовалют. Bitcoin сегодня упал в цене до 75 тысяч долларов, значительно откатившись от январского рекорда, когда стоимость криптовалюты почти достигла отметки в 110 тысяч долларов. Снижение затронуло и другие цифровые активы, что только усилило волну нестабильности на фоне нарастающего кризиса.