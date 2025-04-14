Китайські мита не торкнуться американських чіпів, зроблених за межами США

Торговельна війна між США та Китаєм набирає нових обертів. Після того як Дональд Трамп ввів мита проти всіх країн світу, викликавши нестабільність на фінансових ринках, ситуація на якийсь час стабілізувалася завдяки 90-денній паузі. Однак Китай швидко відповів дзеркальними заходами, що спровокувало черговий виток обмежень США. Сьогодні американські мита на китайські товари можуть досягати 145%, тоді як китайські тарифи у відповідь зросли до 125%. У цих умовах залишається відкритим питання: як технологічним компаніям із глобальними виробничими ланцюжками вдасться продовжити роботу?

Як виявилося, Китай залишив лазівку для постачання технологічної продукції. Згідно з роз’ясненням Китайської асоціації напівпровідникової промисловості (CSIA), країною походження для всіх інтегральних схем — як упакованих, так і невпакованих — вважається розташування заводу з виробництва пластин. Оскільки значна частина американських компаній, таких як AMD, Nvidia та Qualcomm, виготовляє мікросхеми за межами США, наприклад, на потужностях тайванської TSMC, вони зможуть продовжити постачання до Китаю без сплати нових мит.

У складнішому становищі виявилися компанії, які покладаються на власне виробництво США. Насамперед це Intel, а також Texas Instruments, Analog Devices (ADI) та ON Semiconductor. Їхня продукція може потрапити під дію нових тарифів. При цьому навіть мікросхеми, які упаковані в Китаї, але вироблені в США, можуть оподатковуватись додатковими податками.

На думку представників CSIA, така політика має стимулювати розвиток внутрішніх виробничих ланцюжків та скоротити залежність китайської технологічної галузі від зарубіжних компонентів.

Технологічний сектор переживає стрімке падіння капіталізації на тлі зростання хаосу на світовому ринку. Нове мито, введене Дональдом Трампом, викликало серйозні потрясіння, і фондові ринки продовжують знижуватися вже другий тиждень поспіль. З початку цього тижня почали діяти оновлені тарифні правила США, які посилили тиск на глобальну економіку. Американський президент запровадив високі мита на імпорт практично з усіх країн, тимчасово залишивши виняток лише для напівпровідників. Однак і в цьому сегменті нові обмеження можуть бути введені найближчими днями, що загрожує стабільності ланцюжків поставок для багатьох технологічних компаній.

Особливо гостро ситуація вплинула на азіатських ринках, де фіксується найбільше падіння з 2008 року. Істотно втрачають у вартості акції таких гігантів, як TSMC, Samsung, SK Hynix та Foxconn Technology. Водночас, тиск наростає і на американський ринок: цінні папери Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, AMD, Intel та інших провідних гравців продовжують дешевшати. Найбільше втрат фіксує Nvidia — з початку року її акції знецінилися більш ніж на 30%. Apple зафіксує падіння капіталізації приблизно на 26% за рік.

Експерти попереджають про швидке зростання цін на споживчу електроніку у США. Очікується, що ціна на флагманський смартфон iPhone 16 Pro Max з 1 ТБ пам’яті може збільшитись з 1599 до 2300 доларів. Компанії вже реагують на нові ризики: Nintendo відклала початок замовлення на консоль Switch 2, а на стабілізацію цін на відеокарти більше не розраховують навіть найоптимістичніші прогнози. Наслідки відчують не лише покупці США — глобальні ринки також зіштовхнуться із неприємними змінами.

На тлі загострення кризи під тиском опинився і ринок криптовалюту. Bitcoin сьогодні впав у ціні до 75 тисяч доларів, значно відкотившись від січневого рекорду, коли вартість криптовалюти майже досягла позначки 110 тисяч доларів. Зниження торкнулося й інших цифрових активів, що тільки посилило хвилю нестабільності на тлі кризи, що наростає.