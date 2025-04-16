Oppo Pad 4 Pro — первый планшет с чипом Snapdragon 8 Extreme Edition

Компания Oppo анонсировала планшет Oppo Pad 4 Pro, ставший первой в мире моделью на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition.

Презентация новинки состоялась одновременно с запуском флагманского смартфона Oppo Find X8 Ultra. В то время как смартфон ориентирован на пользователей, интересующихся возможностями фото- и видеосъёмки, планшет может привлечь внимание тех, кто ищет устройство с высокими характеристиками по доступной цене.

Стоимость базовой конфигурации планшета, оснащённой 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, составляет около 380 долларов США по текущему курсу. Также доступны версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти за 420 долларов, с 12 ГБ и 512 ГБ — за 465 долларов, а старшая модификация с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдётся примерно в 490 долларов.

Модель оборудована 13,2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3392 × 2400 точек, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью до 900 нит. Дисплей поддерживает технологию Dolby Vision и охватывает 98% цветового пространства DCI-P3.

Фронтальная камера Oppo Pad 4 Pro получила разрешение 8 мегапикселей, а основная камера оснащена сенсором Sony IMX688 с разрешением 13 мегапикселей.

За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 12 140 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Планшет совместим с цифровым стилусом, оснащён четырьмя динамиками, портом USB Type-C 3.2 и поддерживает Bluetooth 5.4. В качестве операционной системы используется Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.

По данным производителя, Oppo Pad 4 Pro является самым тонким планшетом с LCD-дисплеем среди современных моделей, при этом его масса составляет 675 граммов.