Oppo Pad 4 Pro – перший планшет із чіпом Snapdragon 8 Extreme Edition

Компанія Oppo анонсувала планшет Oppo Pad 4 Pro, який став першою у світі моделлю на базі чіпсету Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition.

Презентація новинки відбулася одночасно із запуском флагманського смартфона Oppo Find X8 Ultra. У той час як смартфон орієнтований на користувачів, які цікавляться можливостями фото- та відеозйомки, планшет може привернути увагу тих, хто шукає пристрій із високими характеристиками за доступною ціною.

Вартість базової конфігурації планшета, оснащеної 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ, становить близько 380 доларів США за поточним курсом. Також доступні версії з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті за 420 доларів, з 12 ГБ та 512 ГБ – за 465 доларів, а старша модифікація з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті обійдеться приблизно у 490 доларів.

Модель обладнана 13,2-дюймовим LCD-екраном з роздільною здатністю 3392 × 2400 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і максимальною яскравістю до 900 нит. Дисплей підтримує технологію Dolby Vision та охоплює 98% колірного простору DCI-P3.

Фронтальна камера Oppo Pad 4 Pro отримала роздільну здатність 8 мегапікселів, а основна камера оснащена сенсором Sony IMX688 з роздільною здатністю 13 мегапікселів.

За автономну роботу відповідає акумулятор ємністю 12140 мАч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Планшет сумісний із цифровим стілусом, оснащений чотирма динаміками, портом USB Type-C 3.2 та підтримує Bluetooth 5.4. Як операційна система використовується Android 15 з фірмовою оболонкою ColorOS 15.

За даними виробника, Oppo Pad 4 Pro є найтоншим планшетом із LCD-дисплеєм серед сучасних моделей, при цьому його маса складає 675 грамів.