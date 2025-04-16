ChatGPT будет учитывать контекст всех бесед с пользователем, а не только текущей

OpenAI представила обновление для ChatGPT, которое позволяет искусственному интеллекту запоминать информацию из всех предыдущих бесед с пользователем.

Согласно примеру, опубликованному компанией, пользователь попросил ChatGPT напомнить, о чём шла речь в их последней беседе, и бот пересказал основные моменты разговора.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уточнил, что внедрение такой функции является ещё одним этапом в разработке ИИ-агента, который сможет сопровождать человека на протяжении всей жизни, учитывая его прежние запросы и предпочтения.

ChatGPT способен самостоятельно обращаться к содержанию предыдущих чатов или делать это по просьбе пользователя. При этом функцию запоминания можно деактивировать в настройках, а при необходимости — полностью очистить память бота. Следует отметить, что во временных чатах возможность хранения данных недоступна.

На данный момент обновление действует для подписчиков тарифных планов Plus и Pro. Пользователи Team, Enterprise и Edu смогут воспользоваться новой функцией в ближайшие недели. При этом в странах Европейского союза, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне обновление пока недоступно.