ChatGPT буде враховувати контекст всіх розмов з користувачем, а не лише поточної

OpenAI представила оновлення для ChatGPT, що дозволяє штучному інтелекту запам’ятовувати інформацію з усіх попередніх розмов з користувачем.

Згідно з прикладом, опублікованим компанією, користувач попросив ChatGPT нагадати, про що йшлося в їх останній розмові, і бот переказав основні моменти розмови.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман уточнив, що впровадження такої функції є ще одним етапом у розробці ІІ-агента, який зможе супроводжувати людину протягом усього життя, враховуючи її колишні запити та уподобання.

ChatGPT здатний самостійно звертатися до змісту попередніх чатів або робити це на прохання користувача. При цьому функцію запам’ятовування можна деактивувати в налаштуваннях, а при необхідності повністю очистити пам’ять бота. Слід зазначити, що у часових чатах можливість зберігання даних недоступна.

На даний момент оновлення діє для передплатників тарифних планів Plus та Pro. При цьому в країнах Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні оновлення поки що недоступне.