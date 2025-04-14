Налоговая Украины планирует взимать налог с каждой продажи через OLX, Rozetka и Prom

Недавно в сети появились сообщения о том, что налоговая служба Украины намерена контролировать продажи граждан через интернет и штрафовать тех, кто не уплачивает налоги с подобных доходов. Впоследствии представители налоговой выступили с разъяснением, подчеркнув, что контроль будет касаться только предпринимателей, регулярно торгующих через интернет-платформы и потенциально уклоняющихся от уплаты налогов. Обычным гражданам, которые время от времени продают свои вещи онлайн, волноваться якобы не стоит. Однако расслабляться, похоже, рано.

Министерство финансов Украины подготовило законопроект, вводящий новые правила налогообложения доходов физических лиц, полученных через цифровые торговые платформы. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина. Нововведения затронут пользователей таких ресурсов, как OLX, Prom, Rozetka и других.

Проект документа предусматривает, что цифровые платформы будут обязаны ежегодно передавать в налоговую службу информацию о всех продавцах, которые в течение года провели хотя бы одну продажу. Помимо этого, платформы должны получить статус налоговых агентов и автоматически удерживать налоги с доходов пользователей. Речь идет о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военном сборе в размере 5%. Таким образом, с каждой продажи будет изыматься 23% полученного дохода, что составляет 230 гривен с каждой тысячи.

В Минфине ссылаются на европейский опыт и нормы Директивы Совета ЕС 2021/514 (DAC7), принятой 22 марта 2021 года, которая направлена на повышение налоговой прозрачности цифровых платформ. Вместе с тем, как отмечают эксперты, украинский законопроект не учитывает действующие в Европейском Союзе пороговые значения для обязательной передачи налоговых данных.

В странах ЕС сведения о продавцах передаются в налоговые органы только в случае, если их доход за год превышает 2000 евро или если зафиксировано не менее 30 сделок. В проекте украинского Минфина подобных ограничений не предусмотрено: отчетность должна охватывать всех продавцов без учета объема продаж. Даже единичная продажа на сумму в одну гривну попадет под новые требования.

Больше подробностей ожидается после официальной регистрации законопроекта в Верховной Раде.