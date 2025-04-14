Податкова України планує стягувати податок з кожного продажу через OLX, Rozetka та Prom14.04.25
Нещодавно в мережі з’явилися повідомлення про те, що податкова служба України має намір контролювати продаж громадян через інтернет та штрафувати тих, хто не сплачує податки з таких доходів. Згодом представники податкової виступили з роз’ясненням, наголосивши, що контроль стосуватиметься лише підприємців, які регулярно торгують через інтернет-платформи та потенційно ухиляються від сплати податків. Звичайним громадянам, які час від часу продають свої речі онлайн, хвилюватись нібито не варто. Проте розслаблятися, схоже, зарано.
Міністерство фінансів України підготувало законопроект, який запроваджує нові правила оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові торгові платформи. Про це повідомила народний депутат Ніна Южаніна. Нововведення торкнуться користувачів таких ресурсів, як OLX, Prom, Rozetka та інших.
Проект документа передбачає, що цифрові платформи будуть зобов’язані щорічно передавати до податкової служби інформацію про всіх продавців, які протягом року провели хоча б один продаж. Крім цього, платформи мають отримати статус податкових агентів та автоматично утримувати податки з доходів користувачів. Йдеться про податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовий збір у розмірі 5%. Таким чином, з кожного продажу вилучатиметься 23% отриманого доходу, що становить 230 гривень із кожної тисячі.
У Мінфіні посилаються на європейський досвід та норми Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7), прийнятої 22 березня 2021 року, спрямованої на підвищення податкової прозорості цифрових платформ. Водночас, як зазначають експерти, український законопроект не враховує граничні значення, що діють у Європейському Союзі, для обов’язкової передачі податкових даних.
У країнах ЄС відомості про продавців передаються до податкових органів лише у разі, якщо їхній дохід за рік перевищує 2000 євро або якщо зафіксовано не менше 30 угод. У проекті українського Мінфіну таких обмежень не передбачено: звітність має охоплювати всіх продавців без урахування обсягу продажу. Навіть одиничний продаж на суму до однієї гривні потрапить під нові вимоги.
Більше подробиць очікується після офіційної реєстрації законопроекту у Верховній Раді.
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