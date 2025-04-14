NASA разрабатывает дрон Mars Chopper для исследования Марса14.04.25
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) анонсировало новый проект под названием Mars Chopper, ориентированный на расширенное исследование поверхности Марса. Mars Chopper представляет собой крупный летательный аппарат, по габаритам сопоставимый с внедорожником. Конструкция устройства включает шесть роторов, каждый из которых оснащён шестью лопастями. Такая схема позволяет дрону стабильно перемещаться в условиях разреженной марсианской атмосферы.
Проект Mars Chopper станет элементом программы Nighthawk, целью которой является изучение Лабиринта Ночи (Noctis Labyrinthus) — обширного региона Марса, известного своими каньонами, следами лавовых потоков и возможными скоплениями льда. Ученые рассчитывают обнаружить в этом районе свидетельства наличия древней воды и биомаркеры, способные пролить свет на возможность существования жизни в прошлом.
Апарат планируют оснастить научным оборудованием для анализа состава поверхности и поиска водных ресурсов. Mars Chopper сможет подниматься на высоту до 1500 метров относительно среднего уровня планеты. Ожидается, что дрон выполнит около ста полетов, каждый протяженностью до трёх километров. Время работы устройства на поверхности Марса рассчитано на 240 солов, где один сол равен примерно 24 часам 39 минутам земного времени.
Хотя проект находится на начальной стадии разработки, в научном сообществе отмечают, что Mars Chopper способен внести существенный вклад в понимание процессов, происходивших на планете. Аппарат также рассматривается как важный элемент подготовки к будущим пилотируемым миссиям и поиску участков, пригодных для терраформирования и создания колоний, хотя подобные перспективы пока остаются долгосрочными.
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