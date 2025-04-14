NASA розробляє дрон Mars Chopper для дослідження Марса14.04.25
Національна аерокосмічна агенція США (NASA) анонсувала новий проект під назвою Mars Chopper, орієнтований на розширене дослідження поверхні Марса. Mars Chopper є великим літальним апаратом, за габаритами порівнянний з позашляховиком. Конструкція пристрою включає шість роторів, кожен з яких оснащений шістьма лопатями. Така схема дозволяє дрону стабільно переміщатися за умов розрідженої марсіанської атмосфери.
Проект Mars Chopper стане елементом програми Nighthawk, метою якої є вивчення Лабіринту Ночі (Noctis Labyrinthus) — великого регіону Марса, відомого своїми каньйонами, слідами лавових потоків та можливими скупченнями льоду. Вчені розраховують виявити у цьому районі свідчення наявності древньої води та біомаркери, здатні пролити світло на можливість існування життя в минулому.
Апарат планують оснастити науковим обладнанням для аналізу складу поверхні та пошуку водних ресурсів. Mars Chopper зможе підніматися на висоту до 1500 метрів щодо середнього рівня планети. Очікується, що дрон виконає близько ста польотів, кожен завдовжки до трьох кілометрів. Час роботи пристрою на поверхні Марса розрахований на 240 солів, де один сол дорівнює приблизно 24 годин 39 хвилин земного часу.
Хоча проект знаходиться на початковій стадії розробки, у науковій спільноті зазначають, що Mars Chopper здатний зробити істотний внесок у розуміння процесів, що відбувалися на планеті. Апарат також розглядається як важливий елемент підготовки до майбутніх пілотованих місій та пошуку ділянок, придатних для тераформування та створення колоній, хоча подібні перспективи поки що залишаються довгостроковими.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
NASA розробляє дрон Mars Chopper для дослідження Марса NASA космос
Національна аерокосмічна агенція США (NASA) анонсувала новий проект під назвою Mars Chopper, орієнтований на розширене дослідження поверхні Марса.
Звук запуску Windows 95 та ігри Minecraft додали до Національного реєстру звукозапису Windows історія
Реєстр включає записи, визнані культурно, історично чи естетично значущими історії США. Нові поповнення відображають вплив цифрових технологій та відеоігор на сучасну культуру.
NASA розробляє дрон Mars Chopper для дослідження Марса
Звук запуску Windows 95 та ігри Minecraft додали до Національного реєстру звукозапису
Bang & Olufsen випустила колонки у корпусі з каменю
Нові електрокари BYD EV заряджаються повністю за півгодини
Kawasaki представила концепт робо-коня Corleo
На екранах кулерів Corsair тепер можна запускати відео з YouTube
ViewSonic M1 Max – портативний Full HD-проектор з Google TV та акустикою Harman Kardon
Google Ironwood – новий чіп компанії для операцій штучного інтелекту
Навушники OpenEarable 2.0 можуть знімати медичні показники організму
40% виробленої електроенергії у світі забезпечені природою
Смартфон Motorola Moto G Stylus (2025) отримав 68-ватну зарядку TurboPower та захист MIL-STD-810H
США виводить на орбіту новий супутник GPS III
Компактна камера-принтер Fujifilm instax mini 41 коштує 110 євро