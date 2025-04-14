NASA розробляє дрон Mars Chopper для дослідження Марса

Національна аерокосмічна агенція США (NASA) анонсувала новий проект під назвою Mars Chopper, орієнтований на розширене дослідження поверхні Марса. Mars Chopper є великим літальним апаратом, за габаритами порівнянний з позашляховиком. Конструкція пристрою включає шість роторів, кожен з яких оснащений шістьма лопатями. Така схема дозволяє дрону стабільно переміщатися за умов розрідженої марсіанської атмосфери.

Проект Mars Chopper стане елементом програми Nighthawk, метою якої є вивчення Лабіринту Ночі (Noctis Labyrinthus) — великого регіону Марса, відомого своїми каньйонами, слідами лавових потоків та можливими скупченнями льоду. Вчені розраховують виявити у цьому районі свідчення наявності древньої води та біомаркери, здатні пролити світло на можливість існування життя в минулому.

Апарат планують оснастити науковим обладнанням для аналізу складу поверхні та пошуку водних ресурсів. Mars Chopper зможе підніматися на висоту до 1500 метрів щодо середнього рівня планети. Очікується, що дрон виконає близько ста польотів, кожен завдовжки до трьох кілометрів. Час роботи пристрою на поверхні Марса розрахований на 240 солів, де один сол дорівнює приблизно 24 годин 39 хвилин земного часу.

Хоча проект знаходиться на початковій стадії розробки, у науковій спільноті зазначають, що Mars Chopper здатний зробити істотний внесок у розуміння процесів, що відбувалися на планеті. Апарат також розглядається як важливий елемент підготовки до майбутніх пілотованих місій та пошуку ділянок, придатних для тераформування та створення колоній, хоча подібні перспективи поки що залишаються довгостроковими.