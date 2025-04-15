YouTube будет создавать бесплатную фоновую музыку с помощью искусственного интеллекта

YouTube представил новый инструмент под названием «Музыкальный помощник», который предназначен для генерации фоновой музыки к видео с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает TechCrunch.

Новая опция была продемонстрирована в ролике на канале Creator Insider. Она работает через платформу Creator Music, где пользователи могут воспользоваться вкладкой «Музыкальный помощник», чтобы ввести текстовое описание или выбрать предпочтительные музыкальные инструменты, настроение либо тип видео. На основе введённых параметров система искусственного интеллекта создаёт несколько бесплатных треков, которые затем можно скачать и добавить в видеоконтент.

Функция внедряется поэтапно и становится доступной авторам, подключённым к партнёрской программе YouTube и имеющим доступ к Creator Music.

Ранее компания начала тестирование функции «Dream Track», созданной на базе технологии DeepMind Lyria. Она позволяет генерировать короткие музыкальные композиции в стиле популярных исполнителей, однако в данный момент ограничена созданием только инструментальных треков. Сообщается, что YouTube уже работает над тем, чтобы интегрировать возможности Dream Track в Creator Music.