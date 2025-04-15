YouTube створюватиме безкоштовну фонову музику за допомогою штучного інтелекту15.04.25
YouTube представив новий інструмент під назвою «Музичний помічник», призначений для генерації фонової музики до відео з використанням технологій штучного інтелекту, повідомляє TechCrunch.
Нова опція була продемонстрована у ролику на каналі Creator Insider. Вона працює через платформу Creator Music, де користувачі можуть скористатися вкладкою “Музичний помічник”, щоб ввести текстовий опис або вибрати кращі музичні інструменти, настрій або тип відео. На основі введених параметрів система штучного інтелекту створює кілька безкоштовних треків, які потім можна завантажити та додати до відеоконтенту.
Функція впроваджується поетапно і стає доступною для авторів, підключених до партнерської програми YouTube і які мають доступ до Creator Music.
Раніше компанія розпочала тестування функції “Dream Track”, створеної на базі технології DeepMind Lyria. Вона дозволяє генерувати короткі музичні композиції у стилі популярних виконавців, проте на даний момент обмежена створенням інструментальних треків. Повідомляється, що YouTube вже працює над тим, щоб інтегрувати можливості Dream Track у Creator Music.
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YouTube створюватиме безкоштовну фонову музику за допомогою штучного інтелекту YouTube музика штучний інтелект
Функція впроваджується поетапно і стає доступною для авторів, підключених до партнерської програми YouTube і які мають доступ до Creator Music.
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