World of Warcraft получила большое обновление The War Within

Состоялся релиз дополнения The War Within для World of Warcraft, которое открывает трилогию The Worldsoul Saga. Разработчики обещают, что эти три масштабных аддона обеспечат игре развитие на ближайшие 20 лет. В The War Within герои Альянса и Орды вновь объединяются, чтобы отправиться в подземные глубины Азерота. Там они столкнутся с Нерубианцами — расой разумных жукоподобных существ. Игроков ожидает множество нового контента, включая дополнительные расы, способности, подземелья, рейды, а также новую броню и оружие. Игроки смогут развить персонажей до 80 уровня, выбрать его особые героические таланты, пройти восемь подземелий и 12 вылазок как соло, так и вместе с другими игроками. Одним из ключевых нововведений стала система отрядов, которая была добавлена по просьбам игроков. Теперь прогресс персонажей на одном аккаунте, включая опыт, репутацию и другие элементы, распространяется на всех героев игрока, что значительно упрощает развитие каждого персонажа. Первым боссом станет Предвестница Бездны Ксалатат — она уже не раз появлялась в игре. Именно в честь нее Blizzard выпустила специальный трейлер. По сюжету Предвестница Бездны собрала армию арахнидов, чтобы покорить Азерот. Игрокам придется посетить четыре масштабных зоны Каз Алгара, а также попасть в Аз-Кахет, столицу нерубов. Напомним, дополнение стало первым в трилогии «Сага о душе мира». Дата выхода следующих дополнений — Midnight о старом мире и The Last Titan о Нордсколе — пока неизвестна.

