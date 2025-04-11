Купить видеокарты Acer Nitro Arc B570/B580 OC официально впервые стало возможно в Украине. Цены от 14 000 грн11.04.25
Киевский офис Acer сообщил о скором старте продаж в Украине новых видеокарт с графическими процессорами Intel Battlemage. На рынок выходят модели Arc B570 и B580 в фирменной версии Acer Nitro, обе с заводским разгоном графического процессора.
Систему охлаждения видеокарт обеспечивает двухслотовый кулер Frostblade, оснащённый двумя вентиляторами на двойных шарикоподшипниках. С обратной стороны устройства защищены алюминиевой пластиной. Для подключения дополнительного питания используется восьмиконтактный разъём. На корпусе расположены один порт HDMI 2.1 и три Display Port 2.1 для вывода изображения.
Обе модели получили повышенные частоты работы GPU. Для Nitro Arc B570 заявлена частота 2690 МГц, а для Nitro Arc B580 — 2740 МГц, что на 190 и 70 МГц соответственно выше стандартных значений. Подробные характеристики 3D-ускорителей Arc B570 и B580 можно найти в нашем материале, посвящённом их анонсу.
На украинском рынке новинки появятся по следующим рекомендованным ценам:
- Nitro Arc B570 OC — от 13 999 грн;
- Nitro Arc B580 OC — от 15 599 грн.
Acer представила две новые видеокарты серии Nitro Intel Arc B, которые рассчитаны на игроков, предпочитающих разрешение 1080p и 1440p. В линейку вошли модели Nitro Intel Arc B570 OC с 10 ГБ видеопамяти и Nitro Intel Arc B580 OC с 12 ГБ. Оба устройства базируются на архитектуре Xe2 с увеличенной производительностью ядер, что делает их отличным выбором для современных игр.
Карты поддерживают технологии DirectX 12 Ultimate, включая трассировку лучей, меш-шейдеры и переменную частоту затенения, что обеспечивает более реалистичную графику. Благодаря Intel Xe Frame Generation увеличивается плавность игрового процесса, а технология Intel Xe Low Latency снижает задержки между действиями игрока и их отображением на экране.
Система охлаждения FrostBlade гарантирует эффективный отвод тепла при низком уровне шума, а алюминиевая задняя панель улучшает тепловую эффективность и придаёт конструкции дополнительную жёсткость.
Эти карты подходят не только для игр, но и для работы с мультимедиа. Ускорение обработки медиафайлов достигается благодаря двойному медиа-транскодеру, поддерживающему разнообразные форматы.
Новые модели Nitro Intel Arc B предоставляют геймерам и создателям контента надёжный и производительный инструмент для работы и развлечений.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Купить видеокарты Acer Nitro Arc B570/B580 OC официально впервые стало возможно в Украине. Цены от 14 000 грн Acer видеокарта события в Украине
Киевский офис Acer сообщил о скором старте продаж в Украине новых видеокарт с графическими процессорами Intel Battlemage. На рынок выходят модели Arc B570 и B580 в фирменной версии Acer Nitro
40 % выработанной электроэнергии в мире обеспечены природой исследования статистика
Доля энергии с низким уровнем выбросов углерода в мировом масштабе впервые с 1940 года превысила отметку в 40%
Купить видеокарты Acer Nitro Arc B570/B580 OC официально впервые стало возможно в Украине. Цены от 14 000 грн
40 % выработанной электроэнергии в мире обеспечены природой
Смартфон Motorola Moto G Stylus (2025) получил 68-ваттную зарядку TurboPower и защиту MIL-STD-810H
США выводит на орбиту новый спутник GPS III
Компактная камера-принтер Fujifilm instax mini 41 стоит 110 евро
Капитализация технологических компаний стремительно падает из-за пошлин Трампа и надвигающегося кризиса
Mercedes-Benz выпустила электрические бетоносмеситель и самосвал на базе нового eArocs 400
Новый универсальный медиа-интерфейс GPMI имеет пропускную способность до 192 Гбит/с и мощность 480 Вт
Компании Microsoft исполнилось 50 лет
iPhone станет дороже на 43% из-за пошлин Трампа