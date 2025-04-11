Купить видеокарты Acer Nitro Arc B570/B580 OC официально впервые стало возможно в Украине. Цены от 14 000 грн

Киевский офис Acer сообщил о скором старте продаж в Украине новых видеокарт с графическими процессорами Intel Battlemage. На рынок выходят модели Arc B570 и B580 в фирменной версии Acer Nitro, обе с заводским разгоном графического процессора.

Систему охлаждения видеокарт обеспечивает двухслотовый кулер Frostblade, оснащённый двумя вентиляторами на двойных шарикоподшипниках. С обратной стороны устройства защищены алюминиевой пластиной. Для подключения дополнительного питания используется восьмиконтактный разъём. На корпусе расположены один порт HDMI 2.1 и три Display Port 2.1 для вывода изображения.

Обе модели получили повышенные частоты работы GPU. Для Nitro Arc B570 заявлена частота 2690 МГц, а для Nitro Arc B580 — 2740 МГц, что на 190 и 70 МГц соответственно выше стандартных значений. Подробные характеристики 3D-ускорителей Arc B570 и B580 можно найти в нашем материале, посвящённом их анонсу.

На украинском рынке новинки появятся по следующим рекомендованным ценам:

Nitro Arc B570 OC — от 13 999 грн;

Nitro Arc B580 OC — от 15 599 грн.

Acer представила две новые видеокарты серии Nitro Intel Arc B, которые рассчитаны на игроков, предпочитающих разрешение 1080p и 1440p. В линейку вошли модели Nitro Intel Arc B570 OC с 10 ГБ видеопамяти и Nitro Intel Arc B580 OC с 12 ГБ. Оба устройства базируются на архитектуре Xe2 с увеличенной производительностью ядер, что делает их отличным выбором для современных игр.

Карты поддерживают технологии DirectX 12 Ultimate, включая трассировку лучей, меш-шейдеры и переменную частоту затенения, что обеспечивает более реалистичную графику. Благодаря Intel Xe Frame Generation увеличивается плавность игрового процесса, а технология Intel Xe Low Latency снижает задержки между действиями игрока и их отображением на экране.

Система охлаждения FrostBlade гарантирует эффективный отвод тепла при низком уровне шума, а алюминиевая задняя панель улучшает тепловую эффективность и придаёт конструкции дополнительную жёсткость.

Эти карты подходят не только для игр, но и для работы с мультимедиа. Ускорение обработки медиафайлов достигается благодаря двойному медиа-транскодеру, поддерживающему разнообразные форматы.

Новые модели Nitro Intel Arc B предоставляют геймерам и создателям контента надёжный и производительный инструмент для работы и развлечений.