Купити відеокарту Acer Nitro Arc B570/B580 OC офіційно вперше стало можливо в Україні. Ціни від 14 000 грн11.04.25
Київський офіс Acer повідомив про швидкий старт продажів в Україні нових відеокарт з графічними процесорами Intel Battlemage.
Систему охолодження відеокарт забезпечує двослотовий кулер Frostblade, оснащений двома вентиляторами на подвійних шарикопідшипниках.
Обидві моделі отримали підвищені частоти роботи GPU. Для Nitro Arc B570 заявлена частота 2690 МГц, а для Nitro Arc B580 – 2740 МГц, що на 190 і 70 МГц відповідно вище стандартних значень. анонсу.
На українському ринку новинки з’являться за такими рекомендованими цінами:
- Nitro Arc B570 OC – від 13 999 грн;
- Nitro Arc B580 OC – від 15 599 грн.
Acer представила дві нові відеокарти серії Nitro Intel Arc B, які розраховані на гравців, що віддають перевагу роздільній здатності 1080p і 1440p. їх чудовим вибором для сучасних ігор.
Карти підтримують технології DirectX 12 Ultimate, включаючи трасування променів, меш-шейдери і змінну частоту затінення, що забезпечує більш реалістичну графіку.
Система охолодження FrostBlade гарантує ефективне відведення тепла за низького рівня шуму, а алюмінієва задня панель покращує теплову ефективність та надає конструкції додаткову жорсткість.
Ці карти підходять не тільки для ігор, але й для роботи з мультимедіа.
Нові моделі Nitro Intel Arc B надають геймерам та творцям контенту надійний та продуктивний інструмент для роботи та розваг.
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Купити відеокарту Acer Nitro Arc B570/B580 OC офіційно вперше стало можливо в Україні. Ціни від 14 000 грн Acer відеокарта події в Україні
Київський офіс Acer повідомив про швидкий старт продажів в Україні нових відеокарт з графічними процесорами Intel Battlemage.
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