Купити відеокарту Acer Nitro Arc B570/B580 OC офіційно вперше стало можливо в Україні. Ціни від 14 000 грн

Київський офіс Acer повідомив про швидкий старт продажів в Україні нових відеокарт з графічними процесорами Intel Battlemage.

Систему охолодження відеокарт забезпечує двослотовий кулер Frostblade, оснащений двома вентиляторами на подвійних шарикопідшипниках.

Обидві моделі отримали підвищені частоти роботи GPU. Для Nitro Arc B570 заявлена ​​частота 2690 МГц, а для Nitro Arc B580 – 2740 МГц, що на 190 і 70 МГц відповідно вище стандартних значень. анонсу.

На українському ринку новинки з’являться за такими рекомендованими цінами:

Nitro Arc B570 OC – від 13 999 грн;

Nitro Arc B580 OC – від 15 599 грн.

Acer представила дві нові відеокарти серії Nitro Intel Arc B, які розраховані на гравців, що віддають перевагу роздільній здатності 1080p і 1440p. їх чудовим вибором для сучасних ігор.

Карти підтримують технології DirectX 12 Ultimate, включаючи трасування променів, меш-шейдери і змінну частоту затінення, що забезпечує більш реалістичну графіку.

Система охолодження FrostBlade гарантує ефективне відведення тепла за низького рівня шуму, а алюмінієва задня панель покращує теплову ефективність та надає конструкції додаткову жорсткість.

Ці карти підходять не тільки для ігор, але й для роботи з мультимедіа.

Нові моделі Nitro Intel Arc B надають геймерам та творцям контенту надійний та продуктивний інструмент для роботи та розваг.