США выводит на орбиту новый спутник GPS III

Космические силы США готовятся в конце мая провести запуск нового спутника GPS III. Ожидается, что миссия продемонстрирует способность быстро готовить спутники к старту и выводить их на орбиту за значительно более короткие сроки по сравнению с традиционными процедурами.

Ранее Космические силы уже опробовали подобный подход. В декабре 2024 года в рамках первой миссии Rapid Response Trailblazer один из спутников GPS III был успешно отправлен на орбиту с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Тогда подготовка заняла всего несколько месяцев, в то время как обычно такие операции требуют до двух лет.

Новый спутник, произведенный компанией Lockheed Martin, был сначала перевезен с предприятия в Литтлтоне, штат Колорадо, на базу космических сил Бакли, а затем доставлен самолетом C-17 на станцию космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Транспортировка завершилась 3 апреля, и в настоящее время подразделение Delta 31 проводит начальные работы по подготовке аппарата.

По словам Малика Мусавира, вице-президента Lockheed Martin по навигационным системам, у компании осталось всего два спутника GPS III, которые должны быть выведены на орбиту до конца 2025 года. После этого начнется этап запусков новой серии спутников GPS IIIF. Их первый полет намечен на конец 2026 или начало 2027 года. Новая версия будет отличаться улучшенной защитой от помех и модернизированным гражданским навигационным сигналом.

На сегодняшний день на орбите работают по меньшей мере 31 спутник GPS, включая как аппараты старых моделей, так и новейшие GPS III. В условиях растущих угроз, связанных с глушением и подделкой сигналов, Космические силы уделяют особое внимание укреплению архитектуры навигационной системы.

Одним из таких проектов стала программа Resilient GPS, предполагающая создание новой группировки малых спутников. На данный момент три компании получили контракты на разработку прототипов. Первая партия из восьми аппаратов должна отправиться в космос к 2028 году.

Параллельно продолжается анализ архитектуры системы позиционирования, навигации и времени (PNT). Результаты этого исследования должны определить дальнейшие шаги по развитию навигационных возможностей. Завершение работы запланировано на лето 2025 года.