США выводит на орбиту новый спутник GPS III10.04.25
Космические силы США готовятся в конце мая провести запуск нового спутника GPS III. Ожидается, что миссия продемонстрирует способность быстро готовить спутники к старту и выводить их на орбиту за значительно более короткие сроки по сравнению с традиционными процедурами.
Ранее Космические силы уже опробовали подобный подход. В декабре 2024 года в рамках первой миссии Rapid Response Trailblazer один из спутников GPS III был успешно отправлен на орбиту с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Тогда подготовка заняла всего несколько месяцев, в то время как обычно такие операции требуют до двух лет.
Новый спутник, произведенный компанией Lockheed Martin, был сначала перевезен с предприятия в Литтлтоне, штат Колорадо, на базу космических сил Бакли, а затем доставлен самолетом C-17 на станцию космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Транспортировка завершилась 3 апреля, и в настоящее время подразделение Delta 31 проводит начальные работы по подготовке аппарата.
По словам Малика Мусавира, вице-президента Lockheed Martin по навигационным системам, у компании осталось всего два спутника GPS III, которые должны быть выведены на орбиту до конца 2025 года. После этого начнется этап запусков новой серии спутников GPS IIIF. Их первый полет намечен на конец 2026 или начало 2027 года. Новая версия будет отличаться улучшенной защитой от помех и модернизированным гражданским навигационным сигналом.
На сегодняшний день на орбите работают по меньшей мере 31 спутник GPS, включая как аппараты старых моделей, так и новейшие GPS III. В условиях растущих угроз, связанных с глушением и подделкой сигналов, Космические силы уделяют особое внимание укреплению архитектуры навигационной системы.
Одним из таких проектов стала программа Resilient GPS, предполагающая создание новой группировки малых спутников. На данный момент три компании получили контракты на разработку прототипов. Первая партия из восьми аппаратов должна отправиться в космос к 2028 году.
Параллельно продолжается анализ архитектуры системы позиционирования, навигации и времени (PNT). Результаты этого исследования должны определить дальнейшие шаги по развитию навигационных возможностей. Завершение работы запланировано на лето 2025 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
США выводит на орбиту новый спутник GPS III космос США
Космические силы США готовятся в конце мая провести запуск нового спутника GPS III. Ожидается, что миссия продемонстрирует способность быстро готовить спутники к старту и выводить их на орбиту
Garmin Varia Vue Camera Headlight — велосипедная камера с фарой снимающая в 4K Garmin
Garmin готовит к выпуску новое устройство для велосипедистов — Varia Vue Camera Headlight, которое объединяет в себе фару и камеру с поддержкой съемки в разрешении 4K.
США выводит на орбиту новый спутник GPS III
Компактная камера-принтер Fujifilm instax mini 41 стоит 110 евро
Капитализация технологических компаний стремительно падает из-за пошлин Трампа и надвигающегося кризиса
Новый универсальный медиа-интерфейс GPMI имеет пропускную способность до 192 Гбит/с и мощность 480 Вт
Компании Microsoft исполнилось 50 лет
iPhone станет дороже на 43% из-за пошлин Трампа
Планшеты Samsung Galaxy Tab S10 FE будут стоить от 21 800 грн
Хакеры украли за первый квартал 2025 года $1,67 млрд в криптовалюте
Ajax Desktop — новая программа для управления системой с ПК