США виводить на орбіту новий супутник GPS III10.04.25
Космічні сили США готуються наприкінці травня запустити новий супутник GPS III. Очікується, що місія продемонструє здатність швидко готувати супутники до старту і виводити їх на орбіту за короткі терміни порівняно з традиційними процедурами.
Раніше Космічні сили вже випробували такий підхід. У грудні 2024 року в рамках першої місії Rapid Response Trailblazer один із супутників GPS III був успішно відправлений на орбіту за допомогою ракети SpaceX Falcon 9. Тоді підготовка зайняла лише кілька місяців, тоді як зазвичай такі операції вимагають до двох років.
Новий супутник, зроблений компанією Lockheed Martin, спочатку був перевезений з підприємства в Літтлтоні, штат Колорадо, на базу космічних сил Баклі, а потім доставлений літаком C-17 на станцію космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Транспортування завершилося 3 квітня, і зараз підрозділ Delta 31 проводить початкові роботи з підготовки апарату.
За словами Маліка Мусавіра, віце-президента Lockheed Martin за навігаційними системами, у компанії залишилося всього два супутники GPS III, які мають бути виведені на орбіту до кінця 2025 року. Після цього розпочнеться етап запусків нової серії супутників GPS IIIF. Їхній перший політ намічено на кінець 2026 або початок 2027 року. Нова версія відрізнятиметься покращеним захистом від перешкод та модернізованим цивільним навігаційним сигналом.
На сьогоднішній день на орбіті працюють щонайменше 31 супутник GPS, включаючи як апарати старих моделей, так і нові GPS III. В умовах зростаючих загроз, пов’язаних із глушенням та підробкою сигналів, Космічні сили приділяють особливу увагу зміцненню архітектури навігаційної системи.
Одним із таких проектів стала програма Resilient GPS, яка передбачає створення нового угруповання малих супутників. Наразі три компанії отримали контракти на розробку прототипів. Перша партія з восьми апаратів має вирушити до космосу до 2028 року.
Паралельно продовжується аналіз архітектури системи позиціонування, навігації та часу (PNT). Результати цього дослідження повинні визначити подальші кроки щодо розвитку навігаційних можливостей. Завершення роботи заплановане на літо 2025 року.
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