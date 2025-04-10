Смартфон Motorola Moto G Stylus (2025) получил 68-ваттную зарядку TurboPower и защиту MIL-STD-810H10.04.25
Motorola представила новый смартфон в линейке Moto G — модель Moto G Stylus (2025). Аппарат получил встроенный стилус, быструю зарядку TurboPower мощностью 68 Вт, корпус с защитой военного стандарта MIL-STD-810H, яркий экран и тройную камеру с сенсором Sony.
Moto G Stylus 2025 работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Motorola и дополнительными функциями. Новый стилус отличается повышенной чувствительностью и улучшенной скоростью отклика, что должно обеспечить более естественное письмо и рисование.
Устройство оснащено 6,7-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 2712×1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 3000 нит. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 6 Gen 3. Основная камера получила сенсор Sony LYTIA 700C на 50 МП с оптической стабилизацией изображения. Также предусмотрены 13-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с поддержкой макросъемки и фронтальная камера на 32 МП.
Moto G Stylus (2025) оборудован аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower 68 Вт и беспроводной зарядки мощностью до 15 Вт. Корпус устройства сертифицирован по стандартам IP68 и MIL-STD-810H, что подтверждает его устойчивость к воздействию воды, пыли и внешним нагрузкам.
Смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и предлагает на выбор 128 или 256 ГБ встроенного хранилища. Среди дополнительных функций — ИИ-опции, такие как «Sketch to Image» для преобразования рисунков в изображения и «Circle to Search» для поиска информации по выделенным объектам. Аудиосистема представлена стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.
Moto G Stylus (2025) выполнен в дизайне с отделкой, имитирующей кожу, и будет доступен в цветах Pantone Gibraltar Sea и Surf the Web. Продажи в США стартуют 17 апреля. Цена устройства составит $399. В первую очередь смартфон появится на Amazon, Best Buy и официальном сайте Motorola, а затем и у основных мобильных операторов.
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