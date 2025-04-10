Смартфон Motorola Moto G Stylus (2025) отримав 68-ватну зарядку TurboPower та захист MIL-STD-810H10.04.25
Motorola представила новий смартфон у лінійці Moto G – модель Moto G Stylus (2025). Апарат отримав вбудований стілус, швидку зарядку TurboPower потужністю 68 Вт, корпус із захистом військового стандарту MIL-STD-810H, яскравий екран та потрійну камеру із сенсором Sony.
Moto G Stylus 2025 працює під керуванням Android 15 з фірмовою оболонкою Motorola та додатковими функціями. Новий стілус відрізняється підвищеною чутливістю та покращеною швидкістю відгуку, що має забезпечити більш природний лист та малювання.
Пристрій оснащений 6,7-дюймовим pOLED-екраном з роздільною здатністю 2712х1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю до 3000 нит. В основі смартфона лежить процесор Snapdragon 6 Gen 3. Основна камера отримала сенсор Sony LYTIA 700C на 50 МП із оптичною стабілізацією зображення. Також передбачено 13-мегапіксельну ультраширококутну камеру з підтримкою макрозйомки та фронтальну камеру на 32 МП.
Moto G Stylus (2025) обладнаний акумулятором ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання TurboPower 68 Вт та бездротової зарядки потужністю до 15 Вт. Корпус пристрою сертифікований за стандартами IP68 та MIL-STD-810H, що підтверджує його стійкість до впливу води, пилу та зовнішніх навантажень.
Смартфон комплектується 8 ГБ оперативної пам’яті та пропонує на вибір 128 або 256 ГБ вбудованого сховища. Серед додаткових функцій – ІІ-опції, такі як “Sketch to Image” для перетворення малюнків у зображення та “Circle to Search” для пошуку інформації по виділених об’єктах. Аудіосистема представлена стереодинаміками за допомогою Dolby Atmos.
Moto G Stylus (2025) виконаний у дизайні з обробкою, що імітує шкіру, і буде доступний у кольорах Pantone Gibraltar Sea та Surf the Web. Продажі в США стартують 17 квітня. Ціна пристрою становитиме $399. Насамперед смартфон з’явиться на Amazon, Best Buy та офіційному сайті Motorola, а потім і в основних мобільних операторів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Смартфон Motorola Moto G Stylus (2025) отримав 68-ватну зарядку TurboPower та захист MIL-STD-810H Motorola смартфон
Motorola представила новий смартфон у лінійці Moto G – модель Moto G Stylus (2025). Апарат отримав вбудований стілус, швидку зарядку TurboPower потужністю 68 Вт
США виводить на орбіту новий супутник GPS III космос США
Космічні сили США готуються наприкінці травня запустити новий супутник GPS III. Очікується, що місія продемонструє здатність швидко готувати супутники до старту та виводити їх на орбіту.
Смартфон Motorola Moto G Stylus (2025) отримав 68-ватну зарядку TurboPower та захист MIL-STD-810H
США виводить на орбіту новий супутник GPS III
Компактна камера-принтер Fujifilm instax mini 41 коштує 110 євро
Mercedes-Benz випустила електричні бетонозмішувачі та самоскид на базі нового eArocs 400
Новий універсальний медіа-інтерфейс GPMI має пропускну здатність до 192 Гбіт/с та потужність 480 Вт
Компанії Microsoft виповнилося 50 років
iPhone стане дорожчим на 43% через мита Трампа
Планшети Samsung Galaxy Tab S10 FE коштуватимуть від 21 800 грн.
Хакери вкрали за перший квартал 2025 року $1,67 млрд у криптовалюті