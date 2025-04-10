Смартфон Motorola Moto G Stylus (2025) отримав 68-ватну зарядку TurboPower та захист MIL-STD-810H

Motorola представила новий смартфон у лінійці Moto G – модель Moto G Stylus (2025). Апарат отримав вбудований стілус, швидку зарядку TurboPower потужністю 68 Вт, корпус із захистом військового стандарту MIL-STD-810H, яскравий екран та потрійну камеру із сенсором Sony.

Moto G Stylus 2025 працює під керуванням Android 15 з фірмовою оболонкою Motorola та додатковими функціями. Новий стілус відрізняється підвищеною чутливістю та покращеною швидкістю відгуку, що має забезпечити більш природний лист та малювання.

Пристрій оснащений 6,7-дюймовим pOLED-екраном з роздільною здатністю 2712х1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю до 3000 нит. В основі смартфона лежить процесор Snapdragon 6 Gen 3. Основна камера отримала сенсор Sony LYTIA 700C на 50 МП із оптичною стабілізацією зображення. Також передбачено 13-мегапіксельну ультраширококутну камеру з підтримкою макрозйомки та фронтальну камеру на 32 МП.

Moto G Stylus (2025) обладнаний акумулятором ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання TurboPower 68 Вт та бездротової зарядки потужністю до 15 Вт. Корпус пристрою сертифікований за стандартами IP68 та MIL-STD-810H, що підтверджує його стійкість до впливу води, пилу та зовнішніх навантажень.

Смартфон комплектується 8 ГБ оперативної пам’яті та пропонує на вибір 128 або 256 ГБ вбудованого сховища. Серед додаткових функцій – ІІ-опції, такі як “Sketch to Image” для перетворення малюнків у зображення та “Circle to Search” для пошуку інформації по виділених об’єктах. Аудіосистема представлена ​​стереодинаміками за допомогою Dolby Atmos.

Moto G Stylus (2025) виконаний у дизайні з обробкою, що імітує шкіру, і буде доступний у кольорах Pantone Gibraltar Sea та Surf the Web. Продажі в США стартують 17 квітня. Ціна пристрою становитиме $399. Насамперед смартфон з’явиться на Amazon, Best Buy та офіційному сайті Motorola, а потім і в основних мобільних операторів.