Наушники OpenEarable 2.0 могут снимать медицинские показатели организма11.04.25
Исследователи из Технологического института Карлсруэ в Германии разработали и вывели на рынок модель наушников OpenEarable 2.0, способную проводить диагностику состояния организма в процессе прослушивания музыки.
Стоимость устройства на стадии предварительных заказов составляет около 2 566 долларов. Для сравнения, за эту сумму можно приобрести примерно десять комплектов Apple AirPods Pro-2 или два iPhone 16 Pro. Модель OpenEarable 2.0 оснащена набором датчиков, предназначенных для измерения более тридцати различных физиологических показателей.
Наушники были созданы под руководством доктора Тобиаса Реддигера. Одной из особенностей устройства стал открытый исходный код, что позволяет пользователям адаптировать наушники под свои задачи и делиться результатами измерений с другими.
По словам разработчиков, OpenEarable 2.0 могут использоваться не только в медицинских целях. Они также подходят для обеспечения безопасности на производстве и анализа спортивных достижений. Интеграция со смартфоном позволяет устройству обеспечивать стереозвучание высокого качества, а установленное программное обеспечение обрабатывает данные, полученные от встроенных датчиков, и отображает информацию о состоянии пользователя.
Тобиас Реддигер поясняет, что наушники одновременно воспроизводят музыку и собирают физиологические данные. Однако модель совместима исключительно с Android-устройствами, поддерживающими протокол Bluetooth LE Audio, что делает их использование невозможным с iPhone.
Конструкция OpenEarable 2.0 включает два микрофона инфра- и ультразвукового диапазона: один установлен снаружи, другой направлен внутрь уха. Эти микрофоны позволяют мониторить сердечную деятельность и выполнять идентификацию пользователя. Дополнительно наушники оснащены микрофоном костной проводимости, который фиксирует такие процессы, как прием пищи, тихое произнесение слов или скрежет зубами во время сна.
В конструкции предусмотрен пульсоксиметр для определения уровня кислорода в крови. С его помощью можно диагностировать апноэ сна и измерять уровень стресса или энергопотерь. Помимо этого, устройство оснащено оптическим датчиком температуры тела, датчиком давления и девятиосевым инерционным измерительным блоком, отслеживающим частоту дыхания и динамику физических нагрузок. Встроенный аккумулятор, который заряжается через USB за 45 минут, обеспечивает работу наушников в течение восьми часов в зависимости от режима использования.
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Наушники OpenEarable 2.0 могут снимать медицинские показатели организма наушники
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