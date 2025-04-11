Навушники OpenEarable 2.0 можуть знімати медичні показники організму

Дослідники з Технологічного інституту Карлсруе у Німеччині розробили та вивели на ринок модель навушників OpenEarable 2.0, здатну проводити діагностику стану організму у процесі прослуховування музики.

Вартість пристрою на стадії попередніх замовлень складає близько 2566 доларів. Для порівняння, за цю суму можна придбати приблизно десять комплектів Apple AirPods Pro-2 або два iPhone 16 Pro. Модель OpenEarable 2.0 оснащена набором датчиків, призначених для вимірювання більш ніж тридцяти різних фізіологічних показників.

Навушники були створені під керівництвом доктора Тобіаса Реддіґера. Однією з особливостей пристрою став відкритий вихідний код, що дозволяє користувачам адаптувати навушники під свої завдання та ділитися результатами вимірів з іншими.

За словами розробників, OpenEarable 2.0 можуть використовуватися не лише з медичною метою. Вони також підходять для забезпечення безпеки на виробництві та аналізу спортивних досягнень. Інтеграція зі смартфоном дозволяє пристрою забезпечувати стереозвучання високої якості, а встановлене програмне забезпечення обробляє дані, отримані від вбудованих датчиків, та відображає інформацію про стан користувача.

Тобіас Реддігер пояснює, що навушники одночасно відтворюють музику та збирають фізіологічні дані. Однак модель сумісна виключно з Android-пристроями, що підтримують протокол Bluetooth LE Audio, що унеможливлює їх використання з iPhone.

Конструкція OpenEarable 2.0 включає два мікрофони інфра- та ультразвукового діапазону: один встановлений зовні, інший спрямований усередину вуха. Ці мікрофони дозволяють моніторити серцеву діяльність та виконувати ідентифікацію користувача. Додатково навушники оснащені мікрофоном кісткової провідності, який фіксує такі процеси, як їда, тихе вимовлення слів або скрегіт зубами під час сну.

У конструкції передбачений пульсоксиметр визначення рівня кисню в крові. З його допомогою можна діагностувати апное сну та вимірювати рівень стресу або енерговтрат. Крім цього, пристрій оснащений оптичним датчиком температури тіла, датчиком тиску та дев’ятиосьовим інерційним вимірювальним блоком, що відстежує частоту дихання та динаміку фізичних навантажень. Вбудований акумулятор, який заряджається через USB за 45 хвилин, забезпечує роботу навушників протягом восьми годин залежно від режиму використання.