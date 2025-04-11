40 % выработанной электроэнергии в мире обеспечены природой

Согласно новому отчету аналитического центра Ember о состоянии чистой энергетики за 2024 год, доля энергии с низким уровнем выбросов углерода в мировом масштабе впервые с 1940 года превысила отметку в 40%. В середине прошлого века мировой энергетический спрос был значительно ниже, а ключевую роль в энергоснабжении тогда играла гидроэнергетика.

На сегодняшний день основным источником роста чистой энергетики остается солнечная энергия. Производимых объемов достаточно, чтобы покрыть энергетические потребности всей Индии.

Европейский регион продолжает удерживать позиции лидера по выработке солнечной энергии. В числе пятнадцати крупнейших стран мира по этому показателю сразу семь находятся в Европе. Германия занимает первое место в регионе, произведя в прошлом году 71 ТВтч солнечной энергии. Венгрия показала самую высокую долю солнечной энергии в национальном энергобалансе, доведя этот показатель до 25% от общего объема потребления.

В целом по Европейскому союзу чистая энергия обеспечила 71% энергоснабжения, причем почти половина этого объема пришлась на ветровую, гидро- и солнечную энергетику. При этом в 2024 году повышение средних температур и увеличение числа тепловых волн способствовали росту выбросов углекислого газа в энергетическом секторе, которые достигли рекордного уровня в 14,6 миллиарда тонн.

Учитывая развитие таких технологий, как искусственный интеллект, дата-центры, электромобили и тепловые насосы, потребление энергии, особенно чистой, продолжает увеличиваться. Эти факторы уже заметно повлияли на спрос на энергию в течение 2024 года.