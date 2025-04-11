40% виробленої електроенергії у світі забезпечені природою

Згідно з новим звітом аналітичного центру Ember про стан чистої енергетики за 2024 рік частка енергії з низьким рівнем викидів вуглецю у світовому масштабі вперше з 1940 року перевищила позначку в 40%. У середині минулого століття світовий енергетичний попит був значно нижчим, а ключову роль в енергопостачанні тоді відігравала гідроенергетика.

На сьогоднішній день основним джерелом зростання чистої енергетики залишається сонячна енергія. Обсягів достатньо, щоб покрити енергетичні потреби всієї Індії.

Європейський регіон продовжує утримувати позиції лідера щодо вироблення сонячної енергії. Серед п’ятнадцяти найбільших країн світу за цим показником одразу сім перебувають у Європі. Німеччина посідає перше місце в регіоні, виробивши минулого року 71 ТВтч сонячної енергії. Угорщина показала найвищу частку сонячної енергії у національному енергобалансі, довівши цей показник до 25% від загального обсягу споживання.

Загалом у Європейському союзі чиста енергія забезпечила 71% енергопостачання, причому майже половина цього обсягу припала на вітрову, гідро- та сонячну енергетику. При цьому у 2024 році підвищення середніх температур та збільшення кількості теплових хвиль сприяли зростанню викидів вуглекислого газу в енергетичному секторі, які досягли рекордного рівня 14,6 мільярда тонн.

Враховуючи розвиток таких технологій, як штучний інтелект, дата-центри, електромобілі та теплові насоси, споживання енергії, особливо чистої, продовжує зростати. Ці фактори вже помітно вплинули на попит на енергію упродовж 2024 року.