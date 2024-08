World of Warcraft отримала велике оновлення The War Within

Відбувся реліз доповнення The War Within для World of Warcraft, що відкриває трилогію The Worldsoul Saga. Розробники обіцяють, що ці три масштабні аддони забезпечать грі розвиток на найближчі 20 років. У The War Within герої Альянсу та Орди знову об’єднуються, щоб вирушити у підземні глибини Азерота. Там вони зіткнуться з Нерубіанцями – расою розумних жукоподібних істот. На гравців чекає безліч нового контенту, включаючи додаткові раси, здібності, підземелля, рейди, а також нову броню та зброю. Гравці зможуть розвинути персонажів до 80 рівня, вибрати його особливі героїчні таланти, пройти вісім підземель та 12 вилазок як соло, так і разом з іншими гравцями. Одним із ключових нововведень стала система загонів, яка була додана на прохання гравців. Тепер прогрес персонажів на одному обліковому записі, включаючи досвід, репутацію та інші елементи, поширюється на всіх героїв гравця, що значно спрощує розвиток кожного персонажа. Першим босом стане Провісниця Безодні Ксалатат – вона вже не раз з’являлася у грі. Саме на честь її Blizzard випустила спеціальний трейлер. За сюжетом Предвісниця Безодні зібрала армію арахнідів, щоб підкорити Азерот. Гравцям доведеться відвідати чотири масштабні зони Каз Алгара, а також потрапити до Аз-Кахету, столиці нерубів. Нагадаємо, доповнення стало першим у трилогії “Сага про душу світу”. Дата виходу наступних доповнень — Midnight про старий світ і The Last Titan про Нордсколь — поки що невідома.

