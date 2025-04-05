Вчені в США розроблюють акумулятори без шкідливих хімікатів

Дослідники з університету Чикаго розробили метод позбавлення від небезпечних хімічних сполук в акумуляторних батареях без втрати їх ефективності.

За даними McKinsey & Company, світовий попит на літій-іонні акумулятори збільшиться з 700 гігават-годин у 2022 році до 4,7 терават-годин до 2030 року. Однак виробництво таких батарей супроводжується використанням шкідливих хімічних сполук, включаючи PFAS (пер-і поліфторалкільні сполуки). Ці речовини застосовуються в катодах та електролітах, допомагаючи зберігати внутрішню структуру акумуляторів. PFAS широко поширені в побуті – їх можна зустріти у текстильних виробах, антипригарному посуді та інших предметах. Вони не розкладаються в природі і можуть накопичуватися в організмі через їжу та воду, що робить їх потенційно небезпечними для здоров’я.

Команда дослідників запропонувала альтернативне рішення – використання нефторованого розчинника у складі електроліту. У лабораторних випробуваннях такий підхід показав позитивні результати:

Покращене іонне спарювання, що збільшує енергетичну щільність;

Висока стійкість до температур від -40°C до +15°C;

Краще збереження ємності, що продовжує термін служби батареї.

На даний момент технологія залишається на стадії лабораторних досліджень та ще не готова до промислового впровадження. Однак основним завданням роботи є доказ того, що проблему екологічної безпеки акумуляторів можна вирішити ще на етапі проектування.

PFAS пов’язують із низкою серйозних ризиків для здоров’я, включаючи порушення розвитку у дітей та репродуктивні проблеми у жінок, зазначає Агентство з охорони навколишнього середовища США.