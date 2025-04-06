Пов’язка на голову Muse S Athena із вбудованим ШІ покращує роботу мозку06.04.25
Компанія Muse представила інноваційну пов’язку для голови Muse S Athena, призначену для покращення сну, розумових здібностей та загального самопочуття користувачів.
Пристрій оснащений безліччю датчиків, включаючи електроенцефалограф (ЕЕГ), функціональну інфрачервону ближню спектроскопію (fNIRS), фотоплетизмограф (PPG), а також акселерометр і гіроскоп. Ці технології дозволяють відстежувати активність мозку, кровотік, рівень насичення киснем, частоту серцевих скорочень, дихання, позу та фази сну.
Аналіз даних здійснюється за допомогою штучного інтелекту на основі моделі Foundational Brain Model (FBM), навченої більш ніж на 80 000 сеансах ЕЕГ. Пристрій надає користувачам зворотний зв’язок у режимі реального часу, допомагаючи знижувати рівень стресу, покращувати концентрацію та когнітивні здібності. Для більш глибокого занурення в практики пропонується спеціальний додаток із функціями медитації та трекінгу сну, який також допомагає виявити проблеми, такі як апное.
Пов’язка Muse S Athena вже доступна в США за ціною 474,99 дол. Додаток для керування можна використовувати безкоштовно, а преміум-функції доступні за підпискою за $12,99 на місяць, включаючи розширені медитації та інструменти аналізу когнітивних здібностей.
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Пов’язка на голову Muse S Athena із вбудованим ШІ покращує роботу мозку медицина штучний інтелект
Компанія Muse представила інноваційну пов’язку для голови Muse S Athena, призначену для покращення сну, розумових здібностей та загального самопочуття користувачів.
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