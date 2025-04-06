Повязка на голову Muse S Athena со встроенным ИИ улучшает работу мозга

Компания Muse представила инновационную повязку для головы Muse S Athena, предназначенную для улучшения сна, умственных способностей и общего самочувствия пользователей.

Устройство оснащено множеством датчиков, включая электроэнцефалограф (ЭЭГ), функциональную ближнюю инфракрасную спектроскопию (fNIRS), фотоплетизмограф (PPG), а также акселерометр и гироскоп. Эти технологии позволяют отслеживать активность мозга, кровоток, уровень насыщения кислородом, частоту сердечных сокращений, дыхание, позу и фазы сна.

Анализ данных осуществляется с помощью искусственного интеллекта на основе модели Foundational Brain Model (FBM), обученной на более чем 80 000 сеансах ЭЭГ. Устройство предоставляет пользователям обратную связь в режиме реального времени, помогая снижать уровень стресса, улучшать концентрацию и когнитивные способности. Для более глубокого погружения в практики предлагается специальное приложение с функциями медитации и трекинга сна, которое также помогает выявить проблемы, такие как апноэ.

Повязка Muse S Athena уже доступна в США по цене $474,99. Приложение для управления можно использовать бесплатно, а премиум-функции доступны по подписке за $12,99 в месяц, включая расширенные медитации и инструменты анализа когнитивных способностей.