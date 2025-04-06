Повязка на голову Muse S Athena со встроенным ИИ улучшает работу мозга06.04.25
Компания Muse представила инновационную повязку для головы Muse S Athena, предназначенную для улучшения сна, умственных способностей и общего самочувствия пользователей.
Устройство оснащено множеством датчиков, включая электроэнцефалограф (ЭЭГ), функциональную ближнюю инфракрасную спектроскопию (fNIRS), фотоплетизмограф (PPG), а также акселерометр и гироскоп. Эти технологии позволяют отслеживать активность мозга, кровоток, уровень насыщения кислородом, частоту сердечных сокращений, дыхание, позу и фазы сна.
Анализ данных осуществляется с помощью искусственного интеллекта на основе модели Foundational Brain Model (FBM), обученной на более чем 80 000 сеансах ЭЭГ. Устройство предоставляет пользователям обратную связь в режиме реального времени, помогая снижать уровень стресса, улучшать концентрацию и когнитивные способности. Для более глубокого погружения в практики предлагается специальное приложение с функциями медитации и трекинга сна, которое также помогает выявить проблемы, такие как апноэ.
Повязка Muse S Athena уже доступна в США по цене $474,99. Приложение для управления можно использовать бесплатно, а премиум-функции доступны по подписке за $12,99 в месяц, включая расширенные медитации и инструменты анализа когнитивных способностей.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
У Logitech отличные беспроводные мышки, а еще есть коврик с беспроводной зарядкой G Powerplay 2, который позволит держать их заряженными прямо во время использования
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Повязка на голову Muse S Athena со встроенным ИИ улучшает работу мозга искусственный интеллект медицина
Компания Muse представила инновационную повязку для головы Muse S Athena, предназначенную для улучшения сна, умственных способностей и общего самочувствия пользователей.
Портативная игровая консоль Abxylute One Pro может запускать игры четырьмя способами игры консоль
Компания Abxylute представила портативную игровую консоль One Pro, ориентированную на пользователей, которым важна доступная цена, а не топовые характеристики.
Портативная игровая консоль Abxylute One Pro может запускать игры четырьмя способами
Neuralink выпустит чип Blindsight, который вернёт зрение незрячим
Aston Martin и Curv Racing Simulators представили симулятор автомобиля AMR-C01-R за $75 тисяч
Ученые в США предложили аккумуляторы без вредных химикатов
Смартфон Motorola Edge 60 Fusion с фирменным Moto AI и защитой IP69 будет стоить $390
Умные часы Garmin Vivoactive 6 получили функции флагманских моделей
Видеокарта GeForce RTX 5090 в версии для ноутбуков оказалась в 2 раза медленнее десктопного варианта
Apple и SpaceX активно конкурируют за услуги спутниковой связи
Ethereum бьет рекорды падения за последние 7 лет