Відеокарта GeForce RTX 5090 у версії для ноутбуків виявилася в 2 рази повільнішою за десктопний варіант04.04.25
Мобільні відеокарти серії Nvidia Blackwell виходять на ринок із деяким запізненням у порівнянні з настільними версіями. Незважаючи на презентацію на січневій виставці CES 2025, масові постачання ноутбуків із цими графічними адаптерами розпочалися лише зараз. У той же час у мережі з’явилися перші незалежні огляди моделей, оснащених графічним процесором GeForce RTX 5090 Laptop.
За даними зарубіжних джерел, GeForce RTX 5090 Laptop демонструє продуктивність, що перевищує показники мобільної GeForce RTX 4080 на 15-30%. Для покращення плавності ігрового процесу в новинці реалізовано технологію DLSS 4 з механізмом генерації кадрів Multi Frame Generation. Однак, на думку експертів, загальний приріст швидкодії за останні три роки не можна назвати значним.
Порівняння з настільною версією GeForce RTX 5090 показує, що повноцінна десктопна модель приблизно вдвічі швидше. Однак енергоспоживання у мобільного варіанта помітно нижче: показник TGP може досягати 175 Вт залежно від моделі ноутбука, тоді як у настільної відеокарти цей параметр складає 575 Вт.
Нові відеокарти на архітектурі Blackwell отримали підтримку ними додатками CUDA, що торкнулося підтримки PhysX у старих іграх.
Гравці помітили, що ефекти PhysX або зовсім не працюють, або виконуються виключно на процесорі, знижуючи продуктивність. Nvidia підтвердила, що 32-бітові програми CUDA тепер підтримуються лише на відеокартах попередніх поколінь, включаючи серії GeForce RTX 40, RTX 30, RTX 20/GTX 16, GTX 10 та GTX 9.
Проблема торкнулася ряду популярних ігор з апаратним прискоренням PhysX, таких як Assassin Creed IV: Black Flag, Batman: Arkham City, Borderlands 2, оригінальна Mafia II і Cryostasis: Sleep of Reason. В останній, наприклад, GeForce RTX 5090 у роздільній здатності 4K і з максимальними налаштуваннями графіки показала лише 13 кадрів на секунду, тоді як RTX 4090 видала 100 кадрів у тому ж режимі.
Наразі невідомо, чи планує Nvidia повернути підтримку через оновлення драйверів. Однак фанати старих ігор сподіваються на можливе рішення від ентузіастів.
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