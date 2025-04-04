Видеокарта GeForce RTX 5090 в версии для ноутбуков оказалась в 2 раза медленнее десктопного варианта

Мобильные видеокарты серии Nvidia Blackwell выходят на рынок с некоторым запозданием по сравнению с настольными версиями. Несмотря на презентацию на январской выставке CES 2025, массовые поставки ноутбуков с этими графическими адаптерами начались только сейчас. В то же время в сети появились первые независимые обзоры моделей, оснащённых графическим процессором GeForce RTX 5090 Laptop.

По данным зарубежных источников, GeForce RTX 5090 Laptop демонстрирует производительность, превышающую показатели мобильной GeForce RTX 4080 на 15–30%. Для улучшения плавности игрового процесса в новинке реализована технология DLSS 4 с механизмом генерации кадров Multi Frame Generation. Однако, по мнению экспертов, общий прирост быстродействия за последние три года нельзя назвать значительным.

Сравнение с настольной версией GeForce RTX 5090 показывает, что полноценная десктопная модель примерно вдвое быстрее. Однако энергопотребление у мобильного варианта заметно ниже: показатель TGP может достигать 175 Вт в зависимости от модели ноутбука, тогда как у настольной видеокарты этот параметр составляет 575 Вт.

Новые видеокарты на архитектуре Blackwell получили поддержку нейронных шейдеров и других передовых технологий, однако утратили совместимость с 32-битными приложениями CUDA, что затронуло поддержку PhysX в старых играх.

Игроки заметили, что эффекты PhysX либо не работают вовсе, либо выполняются исключительно на процессоре, снижая производительность. Nvidia подтвердила, что 32-битные приложения CUDA теперь поддерживаются только на видеокартах предыдущих поколений, включая серии GeForce RTX 40, RTX 30, RTX 20/GTX 16, GTX 10 и GTX 9.

Проблема затронула ряд популярных игр с аппаратным ускорением PhysX, таких как Assassin’s Creed IV: Black Flag, Batman: Arkham City, Borderlands 2, оригинальная Mafia II и Cryostasis: Sleep of Reason. В последней, например, GeForce RTX 5090 в разрешении 4K и с максимальными настройками графики показала лишь 13 кадров в секунду, в то время как RTX 4090 выдала 100 кадров в том же режиме.

Пока неизвестно, планирует ли Nvidia вернуть поддержку через обновления драйверов. Однако фанаты старых игр надеются на возможное решение от энтузиастов.