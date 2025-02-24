Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 не будут поддерживать PhysX в старых играх24.02.25
Новые видеокарты на архитектуре Blackwell получили поддержку нейронных шейдеров и других передовых технологий, однако утратили совместимость с 32-битными приложениями CUDA, что затронуло поддержку PhysX в старых играх.
Игроки заметили, что эффекты PhysX либо не работают вовсе, либо выполняются исключительно на процессоре, снижая производительность. Nvidia подтвердила, что 32-битные приложения CUDA теперь поддерживаются только на видеокартах предыдущих поколений, включая серии GeForce RTX 40, RTX 30, RTX 20/GTX 16, GTX 10 и GTX 9.
Проблема затронула ряд популярных игр с аппаратным ускорением PhysX, таких как Assassin’s Creed IV: Black Flag, Batman: Arkham City, Borderlands 2, оригинальная Mafia II и Cryostasis: Sleep of Reason. В последней, например, GeForce RTX 5090 в разрешении 4K и с максимальными настройками графики показала лишь 13 кадров в секунду, в то время как RTX 4090 выдала 100 кадров в том же режиме.
Пока неизвестно, планирует ли Nvidia вернуть поддержку через обновления драйверов. Однако фанаты старых игр надеются на возможное решение от энтузиастов.
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Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 не будут поддерживать PhysX в старых играх Nvidia игры
Nvidia подтвердила, что 32-битные приложения CUDA теперь поддерживаются только на видеокартах предыдущих поколений, включая серии GeForce RTX 40, RTX 30, RTX 20/GTX 16, GTX 10 и GTX 9.
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