Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 не будут поддерживать PhysX в старых играх

Новые видеокарты на архитектуре Blackwell получили поддержку нейронных шейдеров и других передовых технологий, однако утратили совместимость с 32-битными приложениями CUDA, что затронуло поддержку PhysX в старых играх.

Игроки заметили, что эффекты PhysX либо не работают вовсе, либо выполняются исключительно на процессоре, снижая производительность. Nvidia подтвердила, что 32-битные приложения CUDA теперь поддерживаются только на видеокартах предыдущих поколений, включая серии GeForce RTX 40, RTX 30, RTX 20/GTX 16, GTX 10 и GTX 9.

Проблема затронула ряд популярных игр с аппаратным ускорением PhysX, таких как Assassin’s Creed IV: Black Flag, Batman: Arkham City, Borderlands 2, оригинальная Mafia II и Cryostasis: Sleep of Reason. В последней, например, GeForce RTX 5090 в разрешении 4K и с максимальными настройками графики показала лишь 13 кадров в секунду, в то время как RTX 4090 выдала 100 кадров в том же режиме.

Пока неизвестно, планирует ли Nvidia вернуть поддержку через обновления драйверов. Однако фанаты старых игр надеются на возможное решение от энтузиастов.