Відеокарти Nvidia GeForce RTX 50 не підтримуватимуть PhysX у старих іграх24.02.25
Нові відеокарти на архітектурі Blackwell отримали підтримку нейронних шейдерів та інших передових технологій, проте втратили сумісність із 32-бітними додатками CUDA, що торкнулося підтримки PhysX у старих іграх.
Гравці помітили, що ефекти PhysX або зовсім не працюють, або виконуються виключно на процесорі, знижуючи продуктивність. Nvidia підтвердила, що 32-бітові програми CUDA тепер підтримуються лише на відеокартах попередніх поколінь, включаючи серії GeForce RTX 40, RTX 30, RTX 20/GTX 16, GTX 10 та GTX 9.
Проблема торкнулася ряду популярних ігор з апаратним прискоренням PhysX, таких як Assassin’s Creed IV: Black Flag, Batman: Arkham City, Borderlands 2, оригінальна Mafia II та Cryostasis: Sleep of Reason. В останній, наприклад, GeForce RTX 5090 у роздільній здатності 4K і з максимальними налаштуваннями графіки показала лише 13 кадрів на секунду, тоді як RTX 4090 видала 100 кадрів у тому ж режимі.
Наразі невідомо, чи планує Nvidia повернути підтримку через оновлення драйверів. Однак фанати старих ігор сподіваються на можливе рішення від ентузіастів.
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Відеокарти Nvidia GeForce RTX 50 не підтримуватимуть PhysX у старих іграх Nvidia ігри
Nvidia підтвердила, що 32-бітові програми CUDA тепер підтримуються лише на відеокартах попередніх поколінь, включаючи серії GeForce RTX 40, RTX 30, RTX 20/GTX 16, GTX 10 та GTX 9.
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