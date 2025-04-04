Розумний годинник Garmin Vivoactive 6 отримав функції флагманських моделей04.04.25
Garmin анонсувала спортивний смарт-годинник Vivoactive 6, оснащений функцією “розумного” будильника і технологією Running Dynamics, раніше доступною тільки в дорожчих моделях компанії.
Пристрій оснащений 1,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм, корпус виконаний із пластику, безель – із алюмінію, а ремінець – із силікону. На відміну від преміальних моделей Garmin із п’ятьма кнопками, Vivoactive 6 отримав всього дві. Автономність становить до 11 днів одному заряді.
Функція “розумного” будильника аналізує фази сну та підбирає оптимальний момент для пробудження. Крім того, у годиннику передбачені програми для щоденних тренувань з низькою та високою інтенсивністю.
Технологія Garmin Running Dynamics фіксує сім різних параметрів, включаючи ритм, довжину кроку та час контакту з поверхнею, що дозволяє аналізувати бігову техніку користувача в реальному часі.
Додаток Garmin Connect надає доступ до програм силових тренувань, йоги, пілатесу та інших занять. Також передбачено спеціальний режим для користувачів в інвалідних кріслах.
Годинник представлений у чотирьох колірних варіантах: Black/Slate, Bone/Lunar Gold, Jasper Green та Pink Dawn. Рекомендована вартість пристрою складає 299 доларів.
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Розумний годинник Garmin Vivoactive 6 отримав функції флагманських моделей Garmin смарт-годинник
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