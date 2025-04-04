Умные часы Garmin Vivoactive 6 получили функции флагманских моделей04.04.25
Garmin анонсировала спортивные смарт-часы Vivoactive 6, оснащённые функцией «умного» будильника и технологией Running Dynamics, ранее доступной только в более дорогих моделях компании.
Устройство оснащено 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, корпус выполнен из пластика, безель – из алюминия, а ремешок – из силикона. В отличие от премиальных моделей Garmin с пятью кнопками, Vivoactive 6 получил всего две. Автономность составляет до 11 дней на одном заряде.
Функция «умного» будильника анализирует фазы сна и подбирает оптимальный момент для пробуждения. Кроме того, в часах предусмотрены программы для ежедневных тренировок с низкой и высокой интенсивностью.
Технология Garmin Running Dynamics фиксирует семь различных параметров, включая ритм, длину шага и время контакта с поверхностью, позволяя анализировать беговую технику пользователя в реальном времени.
Приложение Garmin Connect предоставляет доступ к программам силовых тренировок, йоги, пилатеса и другим занятиям. Также предусмотрен специальный режим для пользователей в инвалидных креслах.
Часы представлены в четырёх цветовых вариантах: Black/Slate, Bone/Lunar Gold, Jasper Green и Pink Dawn. Рекомендованная стоимость устройства составляет 299 долларов.
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Умные часы Garmin Vivoactive 6 получили функции флагманских моделей Garmin умные часы
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