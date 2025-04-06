Портативна ігрова консоль Abxylute One Pro може запускати ігри чотирма способами

Компанія Abxylute представила портативну ігрову консоль One Pro, орієнтовану на користувачів, яким важлива доступна ціна, а не топові характеристики.

Гаджет вже доступний для покупки Kickstarter за ціною 199 доларів. Консоль пропонує кілька способів запуску ігор: через хмарні сервіси, за допомогою стримінгу з ПК або іншої консолі, з використанням емуляції ретро-ігрових систем, а також у режимі нативного запуску мобільних програм.

В основі пристрою лежить процесор MediaTek Genio 510, що забезпечує достатню продуктивність для емуляції консолей минулого покоління, включаючи PlayStation 2. Консоль оснащена 7-дюймовим LTPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 60 Гц. Вбудована пам’ять складає 64 ГБ, оперативна – 4 ГБ, при цьому передбачена можливість розширення за допомогою карток пам’яті об’ємом до 2 ТБ. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5200 мА · год. Як операційна система використовується Android 13.

Консоль оснащена стандартним ігровим управлінням, що включає хрестовину, аналогові стіки, тригери та основні кнопки. Постачання Abxylute One Pro плануються на травень 2025 року. У мережі вже з’явилися перші огляди пристрою, де зазначається, що консоль може зацікавити любителів ретро-ігор.