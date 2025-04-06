Портативная игровая консоль Abxylute One Pro может запускать игры четырьмя способами

Компания Abxylute представила портативную игровую консоль One Pro, ориентированную на пользователей, которым важна доступная цена, а не топовые характеристики.

Гаджет уже доступен для покупки на Kickstarter по цене 199 долларов. Консоль предлагает несколько способов запуска игр: через облачные сервисы, посредством стриминга с ПК или другой консоли, с использованием эмуляции ретро-игровых систем, а также в режиме нативного запуска мобильных приложений.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Genio 510, обеспечивающий достаточную производительность для эмуляции консолей прошлого поколения, включая PlayStation 2. Консоль оснащена 7-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. Встроенная память составляет 64 ГБ, оперативная — 4 ГБ, при этом предусмотрена возможность расширения с помощью карт памяти объёмом до 2 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч. В качестве операционной системы используется Android 13.

Консоль оснащена стандартным игровым управлением, включающим крестовину, аналоговые стики, триггеры и основные кнопки. Поставки Abxylute One Pro планируются на май 2025 года. В сети уже появились первые обзоры устройства, в которых отмечается, что консоль может заинтересовать любителей ретро-игр.