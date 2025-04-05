Aston Martin та Curv Racing Simulators представили симулятор автомобіля AMR-C01-R за $75 тисяч

Aston Martin спільно з Curv Racing Simulators представили оновлену версію гоночного симулятора AMR-C01-R, який вперше був представлений у 2020 році. Нова модель вийде обмеженим тиражем у 50 екземплярів і запропонує ще вищий рівень реалізму та занурення.

Конструкція симулятора заснована на монококу вуглецю і включає фірмові радіаторні грати Aston Martin. У новій версії перероблено розташування сидінь, натхнене гіперкаром Aston Martin Valkyrie, покращена ергономіка для високих користувачів, а також змінено компонування панелі перемикачів та радіаторні решітки для підвищення зручності використання та ефективності охолодження.

AMR-C01-R оснащений 49-дюймовим вигнутим дисплеєм C95C із частотою оновлення 240 Гц, часом відгуку 1 мс та підтримкою технології HDR10+ Gaming. Усередині встановлений графічний процесор NVIDIA GeForce RTX 5090, процесор Intel 14-го покоління, 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач ємністю 2 ТБ.

Симулятор доступний для замовлення за ціною від 58750 фунтів стерлінгів (приблизно 75914 доларів). Перші поставки очікуються у квітні 2025 року.

Aston Martin представив новий гіперкар Valkyrie LMH, який у 2025 році візьме участь у гонці «24 години Ле-Мана». Цей крок стане першою спробою британського автовиробника здобути перемогу в загальному заліку престижного марафону за останні шість десятиліть.

Заснований на дорожній версії Aston Martin Valkyrie, новий болід адаптований під регламент категорії Le Mans Hypercar (LMH) класу Le Mans Daytona Hybrid (LMDh), цей технічний регламент дозволяє більш гнучкі інженерні рішення, що дає конструкторам більше свободи у проектуванні.

Однією із ключових особливостей Aston Martin Valkyrie LMH став атмосферний 6,5-літровий двигун V12 Cosworth. Цей мотор залишається єдиним представником дванадцятициліндрових агрегатів у вищій категорії гонок на витривалість, де більшість суперників використовують турбовані V8 та V6. Незважаючи на збереження гібридної системи, потужність двигуна була знижена з 1140 до 680 кінських сил, щоб відповідати вимогам FIA WEC.

Інженери компанії внесли зміни в конструкцію двигуна, покращивши його паливну ефективність і довговічність. Зокрема, було знижено ліміт оборотів, а також скориговано співвідношення палива та повітря у суміші, що дозволить рідше проводити дозаправки під час перегонів.