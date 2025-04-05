Aston Martin и Curv Racing Simulators представили симулятор автомобиля AMR-C01-R за $75 тисяч05.04.25
Aston Martin совместно с Curv Racing Simulators представили обновлённую версию гоночного симулятора AMR-C01-R, который впервые был представлен в 2020 году. Новая модель выйдет ограниченным тиражом в 50 экземпляров и предложит ещё более высокий уровень реализма и погружения.
Конструкция симулятора основана на углеродном монококе и включает фирменную радиаторную решётку Aston Martin. В новой версии переработано расположение сидений, вдохновлённое гиперкаром Aston Martin Valkyrie, улучшена эргономика для высоких пользователей, а также изменена компоновка панели переключателей и решётки радиатора для повышения удобства использования и эффективности охлаждения.
AMR-C01-R оснащён 49-дюймовым изогнутым дисплеем C95C с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой технологии HDR10+ Gaming. Внутри установлен графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090, процессор Intel 14-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 2 ТБ.
Симулятор доступен для заказа по цене от 58 750 фунтов стерлингов (примерно 75 914 долларов). Первые поставки ожидаются в апреле 2025 года.
Aston Martin представил новый гиперкар Valkyrie LMH, который в 2025 году примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Этот шаг станет первой попыткой британского автопроизводителя завоевать победу в общем зачёте престижного марафона за последние шесть десятилетий.
Основанный на дорожной версии Aston Martin Valkyrie, новый болид адаптирован под регламент категории Le Mans Hypercar (LMH).В отличие от класса Le Mans Daytona Hybrid (LMDh), этот технический регламент позволяет более гибкие инженерные решения, что даёт конструкторам больше свободы в проектировании.
Одной из ключевых особенностей Aston Martin Valkyrie LMH стал атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 Cosworth. Этот мотор остаётся единственным представителем двенадцатицилиндровых агрегатов в высшей категории гонок на выносливость, где большинство соперников используют турбированные V8 и V6. Несмотря на сохранение гибридной системы, мощность двигателя была снижена с 1140 до 680 лошадиных сил, чтобы соответствовать требованиям FIA WEC.
Инженеры компании внесли изменения в конструкцию мотора, улучшив его топливную эффективность и долговечность. В частности, был снижен лимит оборотов, а также скорректировано соотношение топлива и воздуха в смеси, что позволит реже проводить дозаправки во время гонки.
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