Aston Martin и Curv Racing Simulators представили симулятор автомобиля AMR-C01-R за $75 тисяч

Aston Martin совместно с Curv Racing Simulators представили обновлённую версию гоночного симулятора AMR-C01-R, который впервые был представлен в 2020 году. Новая модель выйдет ограниченным тиражом в 50 экземпляров и предложит ещё более высокий уровень реализма и погружения.

Конструкция симулятора основана на углеродном монококе и включает фирменную радиаторную решётку Aston Martin. В новой версии переработано расположение сидений, вдохновлённое гиперкаром Aston Martin Valkyrie, улучшена эргономика для высоких пользователей, а также изменена компоновка панели переключателей и решётки радиатора для повышения удобства использования и эффективности охлаждения.

AMR-C01-R оснащён 49-дюймовым изогнутым дисплеем C95C с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой технологии HDR10+ Gaming. Внутри установлен графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090, процессор Intel 14-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 2 ТБ.

Симулятор доступен для заказа по цене от 58 750 фунтов стерлингов (примерно 75 914 долларов). Первые поставки ожидаются в апреле 2025 года.

Aston Martin представил новый гиперкар Valkyrie LMH, который в 2025 году примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Этот шаг станет первой попыткой британского автопроизводителя завоевать победу в общем зачёте престижного марафона за последние шесть десятилетий.

Основанный на дорожной версии Aston Martin Valkyrie, новый болид адаптирован под регламент категории Le Mans Hypercar (LMH). В отличие от класса Le Mans Daytona Hybrid (LMDh), этот технический регламент позволяет более гибкие инженерные решения, что даёт конструкторам больше свободы в проектировании.

Одной из ключевых особенностей Aston Martin Valkyrie LMH стал атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 Cosworth. Этот мотор остаётся единственным представителем двенадцатицилиндровых агрегатов в высшей категории гонок на выносливость, где большинство соперников используют турбированные V8 и V6. Несмотря на сохранение гибридной системы, мощность двигателя была снижена с 1140 до 680 лошадиных сил, чтобы соответствовать требованиям FIA WEC.

Инженеры компании внесли изменения в конструкцию мотора, улучшив его топливную эффективность и долговечность. В частности, был снижен лимит оборотов, а также скорректировано соотношение топлива и воздуха в смеси, что позволит реже проводить дозаправки во время гонки.