31.03.25
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
views
32
comments 0
Logitech Powerplay 2

У Logitech отличные беспроводные мышки, а еще есть коврик с беспроводной зарядкой G Powerplay 2, который позволит держать их заряженными прямо во время использования