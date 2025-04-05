Neuralink випустить чіп Blindsight, який поверне зір незрячим05.04.25
Ілон Маск підтвердив, що компанія готується до випробувань нового імпланту Blindsight, розробленого для відновлення зору у сліпих людей у низькій роздільній здатності.
За словами Маска, перші тестування на людях можуть стартувати до кінця 2025 року. Раніше Neuralink зареєструвала три нові назви для своїх імплантів: Telepathy, Blindsight та Telekinesis. Перший вже проходить випробування та допомагає паралізованим користувачам взаємодіяти з комп’ютером за допомогою думок. Blindsight призначений для роботи з візуальною корою головного мозку, стимулюючи нейрони для формування зорових образів.
На початковому етапі імплант забезпечуватиме зір у низькій роздільній здатності, порівнянному з 8-бітною графікою старих ігрових приставок. Однак у перспективі технологія може розширити межі людського сприйняття, включаючи можливість бачити інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання.
За заявою Маска, імплант Blindsight вже протестований на мавпах та показує стабільну роботу протягом кількох років. Надалі технологія має вийти на рівень, що дозволяє користувачам отримувати надлюдський зір.
Neuralink завершила попередні експерименти на тваринах і тепер готується до першої фази тестування на людях. Чіп Telepathy вже використовується трьома добровольцями із травмами спинного мозку або БАС. Якщо випробування Blindsight пройдуть успішно, 2025 може стати роком, коли імплант частково відновить зір у людини.
Перший пацієнт, якому імплантували мозковий чіп від компанії Neuralink, вже повністю погладшав і освоює нові навички. Засновник стартапу Ілон Маск заявив, що пацієнт може керувати комп’ютерною мишкою за допомогою думок. “Прогрес хороший, і пацієнт, схоже, повністю погладшав, без будь-яких негативних наслідків, про які ми знаємо,” – сказав Маск.
Минулого місяця компанія подолала чергову важливу віху у своїй історії – фахівці успішно імплантували мозковий чіп своєму першому пацієнту після того, як у вересні компанія rel=”noopener”>отримала дозвіл на участь у випробуваннях на людях. Незабаром після цього Маск написав у своєму акаунті в Twitter, що перші результати показали перспективні показники нейронних спайків.
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