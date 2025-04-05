Neuralink выпустит чип Blindsight, который вернёт зрение незрячим

Илон Маск подтвердил, что компания готовится к испытаниям нового импланта Blindsight, который разработан для восстановления зрения у слепых людей в низком разрешении.

По словам Маска, первые тестирования на людях могут стартовать к концу 2025 года. Ранее Neuralink зарегистрировала три новых названия для своих имплантов: Telepathy, Blindsight и Telekinesis. Первый уже проходит испытания и помогает парализованным пользователям взаимодействовать с компьютером с помощью мыслей. Blindsight предназначен для работы с визуальной корой головного мозга, стимулируя нейроны для формирования зрительных образов.

На начальном этапе имплант будет обеспечивать зрение в низком разрешении, сравнимом с 8-битной графикой старых игровых приставок. Однако в перспективе технология может расширить границы человеческого восприятия, включая возможность видеть инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.

По заявлению Маска, имплант Blindsight уже протестирован на обезьянах и показывает стабильную работу в течение нескольких лет. В дальнейшем технология должна выйти на уровень, позволяющий пользователям получать «сверхчеловеческое» зрение.

Neuralink завершила предварительные эксперименты на животных и теперь готовится к первой фазе тестирования на людях. Чип Telepathy уже используется тремя добровольцами с травмами спинного мозга или БАС. Если испытания Blindsight пройдут успешно, 2025 год может стать годом, когда имплант частично восстановит зрение у человека.

Первый пациент, которому имплантировали мозговой чип от компании Neuralink, уже полностью поправился и осваивает новые навыки. Основатель стартапа Илон Маск заявил, что пациент может управлять компьютерной мышкой с помощью мыслей. «Прогресс хорош, и пациент, похоже, полностью поправился, без каких-либо негативных последствий, о которых мы знаем,» – сказал Маск.

В прошлом месяце компания преодолела очередную важную веху в своей истории – специалисты успешно имплантировали мозговой чип своему первому пациенту после того, как в сентябре компания получила разрешение на участие в испытаниях на людях. Вскоре после этого Маск написал в своем аккаунте в Twitter, что первые результаты показали перспективные показатели нейронных спайков.